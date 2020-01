Bekræfter: Nu er hun kæreste med dansk millionær

I et par måneder har rygterne svirret om, at tv-baronessen Caroline Fleming og den succesfulde direktør Carsten Friis, der ejer skomærket Billi Bi, har fundet sammen.

Indtil nu har 44-årige Fleming ikke ønsket at kommentere forholdet, men nu tager hun selv bladet fra munden.

Det sker på Instagram, hvor hun nu bekræfter, at hun og Friis danner par.

På det sociale medie deler hun samtidig et billede af hende og Carsten Friis, der lige nu er på ferie sammen. På billedet omfavner de hinanden ved poolkanten i luksuriøse omgivelser, mens Fleming er klædt i bikini.

'Og pludselig handlede alle kærlighedssangene om dig', skriver hun til billedet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Caroline Flemings manager, Jesper Thomsen, der oplyser, at parret lige nu nyder deres ferie, og at det derfor ikke er muligt at få en uddybende kommentar fra dem på nuværende tidspunkt.

Her ses Caroline Fleming sammen med Carsten Friis til premiere på 'Tarzan - The Musical'. Med sig havde de Caroline Flemings yngste søn, Nicholas. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Caroline Fleming var fra 2001-2008 gift med Rory Fleming, med hvem hun har sønnen Alexander og datteren Josephine.

Siden dannede hun par med fodboldspilleren Nicklas Bendtner, som hun har sønnen Nicholas med.

Senest dannede Fleming par med den franske rigmand Hervé Larren.

De to gik fra hinanden i december 2018.

- Det er helt udramatisk, og de er bare ikke længere sammen. Meget mere er der ikke at sige, sagde Caroline Flemings manager i den forbindelse til Ekstra Bladet.

I sommer flyttede Caroline Fleming til Danmark, efter hun har boet flere år i London med sine børn. Her har hun lejet sig ind i prins Joachims og prinsesse Maries villa på Emiliekildevej i Klampenborg, mens prins Joachim og prinsesse Marie er bosat i Paris.

