Bekræfter: Scorer tidligere rockerboss

Tirsdag morgen kunne Ekstra Bladet afsløre, at Rikke 'Chili' Rasmussen, 33, har fundet sig en kæreste.

- Han er virkelig rolig, og så er han tålmodig. Derudover er han virkelig intellektuel. Vi kan have filosofiske samtaler hele natten. Alt det, jeg godt kan lide, og som jeg har manglet i fyre, jeg har datet, har han. Han er meget vidende. Han er supersjov. Ja, han er bare dejlig, og jeg tror, jeg er forelsket, sagde en glad Rikke Chili, der dog ikke ville afsløre identiteten endnu.

På realitykendissens Instagram-profil har hun dog lagt billeder op, hvor man ser dele af ham, og det puslespil er blevet samlet på sociale medier.

Nu bekræfter Rikke Chili over for Ekstra Bladet, at den nye fyr er Martin Celosse-Andersen, der i 12 år var en del af rockermiljøet og endte som præsident for Bandidos-afdelingen i Næstved.

I 2013 forlod han miljøet og driver i dag foredragsplatformen En Procent Er Nok, der arbejder med kriminalpræventive indsatser, ligesom han er aktiv i den offentlige debat om eksempelvis isolationsfængsling.

Rikke Chili lægger ikke skjul på, at hun har det svært med hans fortid.

- Jeg har det stramt med det, for jeg kommer selv fra en socialt belastet ungdom med stoffer, og jeg er vendt 180 grader, så jeg i dag er noget af det mest lovlydige, der findes. Så jeg har skullet minde mig selv om, at det faktisk er det samme, han har gjort. Men ja, jeg har det da stramt med det, siger hun ærligt og tilføjer med et stille grin:

- Jeg har skullet minde mig selv om, at folk i de kredse er mennesker som alle andre.

Rikke 'Chili' Rasmussens familie har taget godt imod den nye kæreste. Foto: Olivia Loftlund

- Hvad vil du sige til dem, der vil mene, at det er en farlig fyr at give sig i lag med?

- Så vil jeg bede dem lære ham at kende. For det er han ikke. Jeg har stillet ham de spørgsmål, jeg har haft, og han har svaret mig. Han er meget tålmodig og kan godt forstå, det er svært for mig, når han har domme bag sig. Han har været virkelig tålmodig, siger hun.

Hun kendte ikke selv til hans fortid som højtstående medlem i Bandidos, da de begyndte at ses.

- Det er måske ikke det, jeg havde regnet med, at jeg ville ende op med, men han er jo ikke bare eksrocker. Han er alt muligt andet og meget mere end det. Jeg faldt for hans empatiske side, og så er han alvidende. Han ved alt om alt. Han har f.eks. lige fortalt mig om skyer og gasser. Hvem ved sådan noget? griner hun.

- Er du sikker på, at han har lagt sit gamle liv på hylden?

- Ja, det er jeg ikke i tvivl om qua hans arbejde nu.

Parret er meget glade for hinanden, og familien har også taget godt imod realitybabens nye scoring. Foto: Privat

I En procent er Nok har Martin Celosse-Andersen gjort det til sine mærkesager at reformere det nationale exitprogram, som han selv fik hjælp af, da han forlod rockermiljøet, ligesom han har været en aktiv debattør på emner som brug af isolation i strafceller, hvor han har kunnet bruge egne erfaringer.

Selvom fortiden er broget, så har familien taget datterens nye kærlighed til sig.

- De er helt vilde med ham, og det er jeg glad for. Jeg tager aldrig folk med hjem til familien, men de var vilde med ham.

Hør Martin fortælle om sit brud med miljøet i videoen over artiklen.

Du kan også læse meget mere om Martin Celosse-Andersens voldsomme fortid og hans vej ud af rockermiljøet her (+).