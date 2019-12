Bekræftet: Slut mellem Simon og Ibi

Rygterne har svirret længe, og nu er det lykkedes ugebladet Se og Hør at få bekræftet, at ægteskabet mellem fodboldspilleren Simon Makienok og tv-værten Ibi Makienok er slut.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Simon Makienoks agent, Michael Stensgaard, også den triste nyhed.

- Ibi og Simon har ikke været sammen i et år - der er ingen drama. Og de ønsker hinanden held og lykke i fremtiden. Og udover det er der ingen yderligere kommentar fra nogle af dem om deres privatliv, skriver Michael Stensgaard i en sms.

Simon og Ibi foran Holmens Kirke. Foto: Tariq Mikkel Khan

De to kendisser har i en længere periode ikke fulgt hinanden på de de sociale medier, og det har været med til at sparke gang i rygterne om, at ægteskabet knagede.

29-årige Simon Makienok og Ibi på 44 år blev gift ved et storstilet bryllup i september 2014. Vielsen foregik i Holmens Kirke i København, mens festen for godt 60 mennesker blev holdt på Kokkedal Slot.

TV: Ibi fik sin unge Makienok

Under hele deres ægteskab har parret levet en del adskilt, da Simon Makienok har haft sin karriere i udlandet, mens hun har arbejdet som tv-vært herhjemme.

- Jeg synes, vi er gode til at være hver for sig. Vi har forberedt os lidt på det, og jeg fungerer faktisk udmærket med rejseriet, for det har været en stor del af mit liv i mange, mange år, så det er fint, sagde hun bare to måneder efter brylluppet.

På det tidspunkt spillede Simon Makienok i Palermo - i dag tørner han ud for hollandske FC Utrecht.

To måneder efter brylluppet: - Vi er gode hver for sig

Ud over afstanden mellem dem har det tidligere ægtepar været udfordret af alvorlig sygdom og skader.

Ibi Makienok blev i starten af 2015 blev ramt af dobbeltsidet nyresvigt, som var tæt på at koste hende livet.

I 2017 stod hun for første gang frem og fortalte om sin sygdom - det gjorde hun i kampen for organdonation.

'Jeg er taknemmelig for at være i live. Så kan det godt være, jeg er blevet lidt tyk og har store rande under øjnene, bløder ud af munden, når jeg nyser, jeg har hallucinationer, og mit hår falder af. Men mit hjerte slår endnu, jeg har min søn, min mand og mine tanker. Og så har jeg to nyrer, der kæmper om at komme op på et niveau, der gør, at jeg måske en dag kan leve normalt igen,' skrev hun blandt i et langt og rørende indlæg på foreningen 'Organdonation - ja tak's hjemmeside.

Ibi Makienok viste modigt et billede frem af, hvordan hun så ud, da hun var syg. Privatfoto

Et par måneder senere fortalte tv-værten til ugebladet Ude og Hjemme, at hun havde være meget tæt på ikke at klare den.

- Jeg forstod ikke, at døden kunne være så tæt på, og jeg skulle forberede min søn. Jeg var hans mor, og jeg skulle jo være der for ham mange år endnu, men jeg gjorde det alligevel. Det blev 24 sider, hvor jeg fortalte om mit liv og om vores stunder sammen. Det var virkelig hårdt, sagde Ibi, hvis nyrefunktion var nede på livstruende fire procent.

Simon og Ibi Makienok har ikke børn sammen. Hun har sønnen Anakin fra forholdet med fodboldspilleren Tobias Grahn.

Se også: Ibis søn springer ud som skuespiller

Ifølge Michael Stensgaard ønsker ingen af parterne at udtale sig yderligere om bruddet.