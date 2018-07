Bengt Burg om tv-comeback: Det glæder mig

Der er positivitet at spore i Bengt Burgs stemme.

Tidligere i dag blev det annonceret, at det populære tv-program vender tilbage til skærmene i efteråret, hvor TV2 fejrer sit 30-års jubilæum.

Det glæder programmets mangeårige vært fra 1989-2000.

- Ja, det gør det da. Det er sjovt, og det har været en succes. Så ved man, at det er holdbart, siger han.

Se også: Legendarisk dansk tv-program vender tilbage

'Lykkehjulets' godfather mener, at det er helt naturligt, at man genoplever en darling i anledningen af et jubilæum.

- Hvorfor ikke benytte lejligheden til at lave en fest og en lille 'reminder' om, at vi har to store landsdækkende kanaler, siger han.

68 procent

Når Bengt Burg husker tilbage på sit program, hæfter sig ved 'Lykkehjulets' såkaldte share - procentdelen af alle seere i Danmark, som så tv på det pågældende tidspunkt den aften.

- Jeg husker, at 'Lykkehjulet' havde en share på 66. Det kan fortælle noget om befolkningen, folket, der laver 'Lykkehjulet' og seerne, siger Bengt Burg.

Husker du Bengt Burg og co? Her er alle stjernerne fra Lykkehjulet i dag

- Det fortæller mig, at det var pisse populært, og at folk gerne ville bruge 25 minutter på at få dagens anerkendelse.

Til sammenligning havde 'TV Avisen' 18.30-18.55 en share på omkring 28 dengang, fortæller han.

Bengt Burg er mr. 'Lykkehjulet', der faktisk er en amerikansk opfindelse ved navn 'Wheel og Fortune'. Foto: Morgen Bjørn Jensen

Netop anerkendelsen er programmets krumtap, mener Burg.

- Nøglen til successen var, at når programmets deltagere i studiet for eksempel skulle gætte, fik seerne også at vide, hvad kategorien og antallet af bogstaver var.

Se også: Maria Hirse: - Jeg har ikke erkendt hæleri

- Så sidder der en kone, der hedder Karen, ovre i Vojens, og hun har allerede gættet ordet inden dem i studiet, og der får hun et skud anerkendelse. Det var nøglen efter min mening, siger han.

Vender tilbage

Selvom Bendt Burg efterhånden lod sig pensionere for en del år siden, er han endnu ikke færdig med tv.

Han skal kort være med, når kameraerne stiller skarpt på det spinnende hjul i efteråret.

- Jeg ved ikke mere, end at jeg skal med til optagelser her til september, og at der skal være seks udsendelser, siger han.

Meyerheim siger stop: Jeg slutter, mens legen er god

Mikkel Kryger skal være vært på programmet og skuespiller Stephania Potalivo bliver bogstavvender.

Burg har intet imod, at han ikke blev tildelt værtsrollen.

- Nej, det er et fint valg. Det er fint, at vi får noget nyt ind til at repræsentere et gammelt program. Det ville jeg sgu også gøre, hvis jeg var dem, siger han.