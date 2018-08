Benny Andersen bisættes: Giv pengene til børnene

Benny Andersen kæmpede for de socialt udsatte børn i Danmark. Hans sidste ønske er, at folk donerer deres penge til det formål i stedet for på blomster til hans bisættelse

Torsdag 23. august klokken 14 bliver den folkekære digter, forfatter og musiker Benny Andersen bisat fra Sorgenfri Kirke nord for København.

Hvis det står til den afdøde, så vil de sørgende ikke blive mødt af et orgie af blomster inde i kirken. Benny Andersen ønskede ikke et hav af blomster til sin bisætteIse, han ville hellere have, at folk skulle bruge pengene på at hjælpe udsatte børn i Danmark.

Det fremgår af dødsannoncen, der blev indrykket i Politiken tirsdag 21. august.

'I stedet for evt. blomster kan man betænke Benny Andersen Prisen. Beløbet går udelukkende til udsatte børn. Spar Nord 9280 - 4575631792 mrk. 'Snøvsen''.

Benny Andersen er død

Eksisteret siden 2011

Siden 2011 har Benny Andersen personligt uddelt en pris i sit navn. På Benny Andersen Prisens hjemmeside kan man læse, at formålet med prisen har to formål.

Først og fremmest skal prisen hylde de personer, som yder en ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark.

Prisen skal også være med til at synliggøre de gode eksempler, som er i Danmark, der arbejder med socialt udsatte børn. De skal være med til at inspirere andre til at gøre det samme.

'Benny Andersen Prisen' er blevet uddelt hvert år i marts siden 2011. På prisens hjemmeside fremgår det, at den også vil blive uddelt næste år, selvom at hovedpersonen ikke længere er der til at overrække den.

