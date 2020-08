Bent Fabricius' sidste interview: Havde en affære

En vanvittig og håbløs forelskelse, der fik ham til at miste kontrollen.

Sådan husker Bent Fabricius-Bjerre tilbage på de overvældende følelser, han fik i sommeren i 1965, da han så den berømte sangerinde Petula Clark optræde i New York.

Det fortalte den nu afdøde komponist få måneder før sin død i et sidste interview med Mikael Bertelsen til TV2's program 'Det sidste ord'.

For selvom Bent Fabricius-Bjerre på tidspunktet var gift med sin første kone, Harriet Dessau, der ventede deres fjerde barn, indledte han en affære med den unge Petula Clark.

Elskerindens sidste hilsen

Ekstra Bladet har været i kontakt med den nu 87-årige britiske sangerinde, der sendte en rørende afskedshilsen til elskeren.

Kærestebrev fra elskerinden Kæreste Bent Sikke vidunderlige oplevelser, vi to havde sammen. Du viste mig Københavns magi, som jeg lærte at elske. Menneskerne, maden, morskaben. Det var så ubekymrede tider, fulde af musik og kærlighed, masser af kærlighed! Tak for alle de minder, kæreste Bent. - Petula <3

Han forsøgte at være sammen med hende, når han kunne. Hun turnérede ofte, og hvor hun rejste, fulgte Bent Fabricious-Bjerre. Så tog de ud at spise sammen.

- Vi talte i telefon en gang imellem. Så tager man telefonen og siger ingenting og står bare der. Man mærker bare, at forbindelsen er der. Det er magi. Jeg turde ikke bryde isen, så jeg sagde ingenting. Man kunne bare høre hendes vejrtrækning. Det var ret mærkeligt, lyder det fra Bent Fabricius-Bjerre i interviewet med Mikael Bertelsen.

Bent Fabricius-Bjerre skænker kaffe til den britiske sangerinde Petula Clark. Foto: Poul Petersen/Ritzau Scanpix

Konen Harriet anede dog, at der var noget galt.

Hun blev ikke jaloux, men Bent Fabricius-Bjerre fortæller, at hun havde et frygteligt temperament.

En morgen, mens Bent nød sin morgenkaffe, kom børnene under instruktion fra moderen ud til ham og sang et af elskerindens hitnumre, 'Alone'.

Det muntre indslag med tekster som 'Hvorfor skal jeg være alene? Jeg har været så mange timer hos dig' fik tilsyneladende Bent til at komme sig over sin forelskelse.

Musik mystisk forsvundet

Sammen indspillede Bent Fabricius-Bjerre og Petula Clark et jazz-album i København omkring 1960'erne, der aldrig blev udgivet.

'Bent huskede, at han havde sendt båndene til England. Og selvom jeg har forsøgt at finde båndene (og Bent ledte efter dem igen i Danmark), er de aldrig dukket op. Måske er de begravet et sted i Metronomes arkiver (musikforlag grundlagt af Bent Fabricius-Bjerre red.),' skriver Petula Clarks manager til Ekstra Bladet og fortsætter håbefuldt:

'Måske er der nogen, der ved, hvor de er.'