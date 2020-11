Bente Schmeichel: Stor opsparet kærlighed til børnebørn i England

Det er nok de færreste bedsteforældre, der ville kunne tage ville tage en total nedlukning i forhold til børnebørnene, så forholdsvis roligt som Bente Schmeichel, men som hun siger:

- Vi er vant til det. Hvis ikke det er fodbolden, der kommer i vejen, så er det nu Coronaen og næste gang måske fugleinfluenzaen. Vi kan ikke gøre noget ved det, men må leve med de vilkår. Men det er da helt sikkert, at jeg har tonsvis af opsparet kærlighed i mig til Max og Isabella, som Kaspers børn hedder, så de kan bare vente sig, når Coronaen en gang er ovre, griner hun.

Bente Schmeichel nærer stor kærlighed til sønnen - og ikke mindre til børnebørnene. Foto: Kenneth Meyer

Datteren og hendes to børn har hun inden for rækkevidde i Danmark, men Kaspers børn har hun ikke set siden før Coronaen.

- Jeg savner Max og Isabella helt vildt, så jeg må ødsle min kærlighed på min datters børn. Hele familien - både Kaspers kones familie og hele Schmeichel-familien vil sidde og fejre den ti-årige på zoom i dag. Det skal være en kæmpe fest med quiz og tampen brænder. Man finder jo veje, når intet andet kan lade sig gøre.

- Schmeichel havde nogle store øjeblikke

Kasper Schmeichel spiller i Leicester City, men bor i Manchester i det område, hvor han voksede op som barn.

- Det er et dejligt område. Manchester er en by på ca. fem mio. indbyggere, så der er mange slags kvarterer, men det var der, hvor vi boede, da børnene var små. Og det er nok forklaringen på at min søn har valgt at bo der og køre to timer hver dag til Leicester.

I forhold til julen er den britiske nedlukning ikke noget problem for Bente Schmeichel.

Optur for Schmeichel

- Jeg gider ikke juleshoppe i London. Der er alt for mange mennesker. Og julen med en fodboldspiller fra Premier League er alligevel meget stresset. Det mærkede vi på vores egen krop for mange år siden, så det har Kasper og hans familie for længst vænnet sig til. I britisk fodbold er julen den travleste sæson. Så i forhold til børnebørnene bliver det også noget med telefon, facetime og zoom.

Kasper Schmeichel og hans bedre halvdel Stine Gyldenbrand bor i samme område i Manchester, hvor målmanden voksede op. Foto: Ole Steen

Ifølge Bente Schmeichel ved nok kun de færreste, at heller ikke britiske fodboldbørn har meget glæde af deres fædre i højtiden.

- Børnene derovre begynder i skolen, når de er fire år, og deres skoleferier ligger helt forskudt i forhold til ferierne i fodbolden, så de har svært ved at holde ferier sammen uanset om det er jul, påske eller pinse. Mange bider mærke i de høje lønninger, men hører ikke om afsavnene. Kasper kan f.eks. heller ikke hverken stå på ski eller vandski - der er meget, som er forbudt, når man er ansat i en Premier League-klub.

Bente Schmeichel glæder sig vildt til denne Corona-adskillelse er ovre.

- Det er ikke helt det samme at holde børnefødselsdag over zoom. Vi gjorde det også med Isabellas otte års fødselsdag i oktober, og det gik fint. Men det er klart sjovere, når man selv kan bestemme, hvornår man vil se sine børnebørn, fastslår hun.