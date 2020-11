Berømt for kæmpehit: Nu er det fjernet

Eva Madsen blev berømt for 'Mormors kolonihavehus', men nu er sangen fjernet fra Højskolesangbogen

Det var i 1978, Eva Madsen blev danmarksberømt, da hun introducerede danskerne for Clausen og Petersens siden legendariske sang 'Mormors kolonihavehus', som Højskolesangbogen netop har dumpet.

- Jeg synes da, det er trist, men skal jeg komme med en forklaring, er det, at den faktisk er ret svær at synge. Men folk elsker den jo og alle kender den. Jeg ved, at den også bliver sunget til begravelser, siger den i dag 78-årige Eva Madsen.

De seneste 15 år har hun boet i naturskønne Hviddinge Bakker ved Asnæs.

Og selvom hun kalder sin idyl for 'Edens Have' - 'jeg hedder jo Eva', som hun siger - så går hendes hjem blandt de lokale under navnet 'Mormors kolonihavehus'.

- Måske jeg skulle ændre navnet og få lavet et skilt. Jeg bliver jo ved med at være hende med 'Mormors kolonihavehus', og det har jeg bestemt ikke noget imod, siger Eva Madsen.

I virkeligheden er hun også en glad mormor, der nyder at bruge tid på sine to børnebørn.

Jeg er fortsat frisk og ikke syg. Efter min egen hund døde, er jeg også blevet hundepasser og nyder at hjælpe venner, der har brug for det. Det gør mig glad, siger hun.