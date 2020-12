Bertelsen jubler: Sælger koncept til mediegigant

Danmark mistede en markant personlighed tidligere i år, da musikeren Bent Fabricius-Bjerre gik bort. I forbindelse med hans død så et helt nyt og unikt tv-koncept dog verden, da 'Det sidste ord' blev sendt.

Før sin død havde Bent Fabricius-Bjerre nemlig taget en snak med Mikael Bertelsen i et stort interview, der skulle køre, når han ikke var her længere.

Bent Fabricius' sidste interview: Havde en affære

Flere - endnu hemmelige - store personligheder har sat sig ned med Mikael Bertelsen, men det er ikke kun danskerne, der i fremtiden får mulighed for at opleve konceptet.

I en pressemeddelelse fortæller mediegiganten Banijay, at man har købt rettighederne til konceptet, som på engelsk får titlen 'Famous Last Words', af Mikael Bertelsen og Jesper Zartov med det formål at føre konceptet videre i flere lande verden over.

'Det er intimt, følelsesladet og ærligt. På grund af det er det internationale potentiale kæmpestort. Det er et unikt og originalt format, der i den grad skiller sig ud i markedet og er utroligt universelt og kan tilpasses,' siger Carlotte Rossi Spencer, der står i spidsen for Banijays køb af rettigheder, i pressemeddelelsen.

En enkel idé

Mikael Bertelsen fortæller til Ekstra Bladet, at der har været samtaler med Banijay i over et år, men først efter udsendelsen kom det hele på plads.

- Det er jo en enkel idé, der kan være lidt svær at forklare, men da de så det udført med Bent Fabricius-Bjerre, tror jeg, det gik op for dem, hvad det handlede om, siger han og fortæller, at der efter udsendelsen også var interesserede købere fra Sverige og Norge, der meldte sig på banen.

Der er allerede lavet interviews med en række danskere. Først efter deres død finder vi dog ud af, hvem der er tale om. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

I sidste ende faldt valgt dog på Banijay, der står bag 120 produktionsselskaber i 22 lande - heriblandt Mastiff, Metronome, Nordisk Film, Pineapple Entertainment og Respirator i Danmark.

Derfor kan de nå bredt ud i hele verden. Det kræver dog, at der i de enkelte lande kommer aftaler på plads med folk, der vil sende programmerne, som skal tilpasses til de enkelte lande.

- De forskellige kulturers forhold til døden kan jo også være meget forskellige, så det vil sikkert blive lavet på mange måder - alt efter hvordan man tackler det, siger han og understreger, at konceptet er helt andet end meget andet fjernsyn.

- Det er jo en ret langsommelig proces, hvor man producerer noget og egentlig lægger det væk. Fjernsyn er jo egentlig et medie, der lever af et hurtigt fix, men det her kræver lidt mere tålmodighed. Det her får først sin styrke senere - i nogle tilfælde længe efter optagelsen.

Gemmes for evigt

Som en del af konceptet bliver der lavet en aftale med en kulturarvsinstitution, der skal sørge for, at råmaterialet bliver opbevaret for evigt. I Danmark er det Det Kongelige Bibliotek, der står for det.

- Når man - som jeg - har været vant til at lave noget, der bliver sendt og ret hurtigt forsvinder ud i den blå luft, så er det spændende at være med til noget, der måske også har en værdi om 20, 50, 100 år, siger han.

- Der er jo nogle, der mener, at vi skal til at tænke over, hvilken verden vi efterlader til Keith Richards, der åbenbart har evigt liv, griner Mikael Bertelsen.

Hvor meget det giver på kontoen at sælge et koncept til en stor mediegigant, vil Mikael Bertelsen ikke ud med - og det kommer selvfølgelig også an på, hvor mange lande man sælger det videre til.

- Det er heller ikke det, der er drivkraften i det. Det er mere det med, at man på en måde kan være med til at præge kulturarven i andre lande, og så er jeg meget optaget af samarbejdet mellem det hurtige og flygtige fjernsyn og de tunge, nationale kulturarvsinstitutioner.