Beskyldt for snyd: - Jeg har svært ved at tage det seriøst

Liv Martine Hansen, der er tidligere vinder af 'Den store bagedyst', vandt i går DR1's fødselsdagskage-konkurrence i anledningen af dronningen Margrethes fødselsdag.

Kort tid efter, at Liv Martine Hansen vandt med sin flotte kagehyldest til dronningen, begyndte der at tikke beskeder og kommentarer ind, hvor hun blev beskyldt for kage-snyd.

Liv Marine Hansen havde fået inspiration til hendes kongekrone-kage fra den verdensberømte konditor Amaury Guichon, og det faldt ikke i god jord hos alle.

På det sociale medie Jodel begyndte en debat om kagen, der blev kritiseret i stor stil på grund af kopieringen, mens der på 'Den store bagedyst'-deltagers Instagram-profil også kom kritiske kommentarer.

Den bageglade tv-kendis giver dog ikke meget for kritikken. Det slår hun fast, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Hvis man kan være sur over det her, skal man måske tænker over at bruge sit liv på noget andet, end at jeg er inspireret af en dygtig konditor. Jeg har svært ved at tage det seriøst. Vi er lige nu i en tid, hvor corona fylder meget, og at folk kan blive sure på mig over det her, må de rode rundt med, siger Liv Martine Hansen.

Bål og brand

Liv Martine Hansen havde til at starte med ikke skrevet til Instagram-billedet, at hun var inspireret af konditoren Amaury Guichon, hvilket fik folk til at fare op og kalde det for kage-snyd.

Efterfølgende har 'Den store bagedyst'-deltager dog tilføjet i teksten, at hun var inspireret af ham.

- Han har hele tiden været tagget på billedet, men ikke skrevet i teksten. Jeg syntes, det var upassende at skrive hans navn i teksten, når det var noget til dronningen. Men jeg kunne fornemme, at folk var ude med bål og brand, siger Liv Martine Hansen.

I alt brugte hun 1.5 dag i køkkenet på at lave den flotte kongekrone-kage, og undervejs skrev hun med den verdensberømte konditor.

Fuldstændig anderledes smag

Hun mener ikke selv, at hun har snydt. Men hun vil alligevel gerne pointere, at smagene i kagen ikke er de samme som Amaury Guichons kage.

- Smagene i den er fuldstændig anderledes, end det han har lavet. Det er en dansk koldskålskage, jeg har lavet med kammerjunker og jordbær, siger Liv Martine Hansen og forsætter:

- Hvis folk synes, designet er ens, synes jeg, det er mega-fucking sejt, fordi han er så dygtig. Jeg mener det fra bunden af mit hjerte, at hvis man synes, den ligner hans, så har jeg gjort et godt stykke arbejde, og det er jeg mega stolt af, siger Liv Martine Hansen.

Konkurrencen blev bygget op live under DR's hyldestudsendelse i 'Aftenshowet' torsdag aften, hvor Liv Martine Hansen dystede mod Tobias Hamann, der også tidligere har vundet 'Den store bagedyst'. Man fulgte konkurrencen fra deres private køkkener i Hjørring og Aarhus.

Du kan se Amaury Guichons kage herunder: