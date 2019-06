Besøgte Langberg for nyligt: - Jeg er sindssygt ked af det

Lisbet Dahl tog afsked med vennen Jesper Langberg for en måned siden

Lørdag formiddag døde den kendte danske skuespiller Jesper Langberg. Han blev 78 år gammel.

Langberg, der især er kendt fra hitserien 'Matador', døde ifølge hans datter Kristina Langberg efter kort tids sygdom.

Hans gode ven og kollega Lisbet Dahl har allerede fået overbragt den triste nyhed, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Han var en af mine gode venner, lyder det fra en tydelig berørt Lisbet Dahl, der godt var klar over, at Langberg var syg.

Derfor besøgte hun også Langberg for bare en måned siden for at tage afsked med en livslang ven.

De to mødte hinanden første gang i 1969 på Aalborg Teater, hvor de spillede sammen i forestillingen 'Rosenkrans og Gyldenstjerne er døde'.

Siden er det blevet til mange flere fælles optrædener og sågar en fælles bog med titlen 'De kærligste venner af verden'.

Lisbet Dahl er med egne ord 'sindssygt ked af' at have mistet sin gode ven. Foto: Philip Davalli/Ritzau Scanpix

Senest spillede de to venner sammen med i DR-serien 'Sommer' i 2008.

- Det er gået meget stærkt, konstaterer hun trist uden at ønske at komme ind på vennens dødsårsag.

Blå Bog - Jesper Langberg Skuespiller Jesper Langberg tog lørdag formiddag afsked med livet efter kort tids sygdom. Han var omgivet af sine tre tidligere koner, oplyser hans datter Kristina Langberg til Ritzau. Navn: Jesper Langberg. Født: Frederiksberg 20. oktober 1940. Uddannelse: *1962-1965: Blev uddannet skuespiller på Det Kongelige Teaters Elevskole. Civilstand: Han har været gift med Susanne Heinrich, Hanne Mørup og Eva Jensen, men boede frem til sin død alene. Han efterlader sig tre børn. Karriere: * Jesper Langberg har medvirket i et hav af danske film. Langberg fik sine første roller i 1965 i film som 'Flådens friske fyre', 'Pigen og millionæren' og 'Een pige og 39 sømænd'. * I 1968 blev han tildelt en Bodil for sin hovedrolle i filmen 'Sådan er de alle'. I 1994 fik han endnu en for bedste birolle i 'Det forsømte forår', og 20 år senere fik han en Æresbodil for sit bidrag til den danske filmscene. * Mange vil også huske Jesper Langberg for sin rolle som bankdirektøren Kristen Andersen-Skjern i serien 'Matador'. * Jesper Langberg medvirkede i de senere år i film og serier som 'Kongekabale', 'Kandidaten' og 'Sommer' inden han trak sig tilbage i 2013. Kilder: Ritzau og danskefilm.dk Vis mere Luk

Selvom hun er trist, forsøger hun at glæde sig over, at han ikke led.

- Jeg er ked af det, men jeg er også lettet over, at det er overstået - at han ikke skal ligge og have det dårligt, forklarer hun og afslutter:

- Han var en meget, meget sød og dejlig mand, og en rigtig dejlig mand. Jeg er sindssygt ked af, at han er væk.

Hele holdet bag 'Sommer'. Mikael Birkkjær, Cecilie Bøcker Rosling), Lars Ranthe, Jesper Langberg, Lisbet Dahl og Marie Louise Wille. Foto: Mike Kollöffel

Også komponist Bent Fabricius-Bjerrre er trist over kollegaens død.

- Det var dog trist, fortæller han på telefon fra ferien på Mallorca.

- Vi har jo arbejdet meget sammen. Ikke bare på 'Matador', men vi lavede også en musical sammen - 'Harry og kammertjeneren'.

- Han var en sød fyr - og meget dygtig, konstaterer Fabricius-Bjerre.