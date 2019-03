Bestikkelsessag i Højesteret: Her er Karsten Rees reaktion

Må en politimand modtage en gave eller en rejse fra en ven, eller er det så bestikkelse?

Det spørgsmål skulle Højesteret i dag tage stilling til i en sag, hvor rigmanden Karsten Ree inviterede to betjente, der havde efterforsket ham, en tur til Afrika.

De to betjente blev først frifundet i Retten i Helsingør og siden idømt 20 dages betinget fængsel i Landsretten for at have modtaget bestikkelse fra rigmanden Karsten Ree i form af en rejse til den 73-årige rigmands camp i Afrika.

Selv har Karsten Ree aldrig været tiltalt i sagen.

Forstå sagen mod betjentene I efteråret 2014 efterforsker de to betjente fra Nordsjællands Politi en sag mod Karsten Ree om menneskehandel. I december 2014 frafalder sigtelsen mod Karsten Ree. I marts 2015 Karsten Rees nabo er udsat for et voldsomt hjemmerøveri. Rigmanden finder spor i sneen og kontakter de to betjente, der tidligere har efterforsket ham for at se på sporerne og i øvrigt tale om sikkerheden i sit hjem. Der opstår god kemi mellem parterne ved besøget i Karsten Rees hjem. Betjentene og Ree taler om drømme og rejser, og det er her rejsen til Karsten Rees farm i Kenya, Karen Blixen Camp, kommer på tale. Betjentene og Karsten Ree taler ikke om pris eller rabatter for rejsen. Fra 22. november til 6. december er de to betjente i Afrika – henholdsvis på Karen Blixen Camp og på Bluebay Beach Resort i Tanzania. De betalte selv flybilletter og transport i Afrika. Anklageren mener, at rejsen har en værdi til over 26.000 kroner – Karsten Ree mener, at hans gestus til sine venner reelt har kostet ham omkring 500 kroner. De boede vederlagsfrit i farmens telte og kom med på allerede arrangerede ture. Politifolkene blev frifundet i Retten i Helsingør i september 2017. Sagen blev anket af anklagemyndigheden. I marts 2013 modtog de hver en dom på 20 dages betinget fængsel i Landsretten for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om passiv bestikkelse.

I Højesteret kom det frem, at anklageren mener, at straffen skal skærpes til mellem 40 og 50 dages betinget fængsel til de to betjente.

Hos forsvaret lød det derimod, at betjentene enten skal frifindes, eller sagen bør tages tilbage til Landsretten, da man mener, at der er blevet lagt et bevis til grund i Landsretten, som ikke er blevet ført under hovedforhandlingen i Retten i Helsingør.

I dag blev det fastslået, at sagen finder sin afgørelse 20. marts.

Inviteret på kaffe

De to betjente blev venner med Karsten Ree, efter de havde efterforsket en sag om menneskehandel mod rigmanden. Den sigtelse frafaldt i december 2014.

Efter sigtelsen blev frafaldet, inviterede Ree dem på kaffe for at takke for en god behandling. Det var her, rejsen til Afrika kom på tale.

Tilbage i september 2017 blev de to betjente - den ene i slutningen af 50'erne og den anden i midten af 60'erne - frifundet i Retten i Helsingør, men anklagemyndigheden valgte at anke sagen, og landsretten nåede frem til det modsatte resultat. Mændene blev straffet med 20 dages betinget fængsel, efter Karsten Ree havde dækket en stor del af deres udgifter til en rejse til Kenya og Zanzibar.

Ifølge anklagemyndigheden har betjentene modtaget bestikkelse af Karsten Ree for omkring 26.000 kroner, mens rigmanden mener, at hans reelle udgift til deres ophold i campen har været i nærheden af 500 kroner. Det har tidligere fået Ree til at kalde sagen for 'helt skør'.

Ren samvittighed

Da Ekstra Bladet mødte Karsten Ree uden for retten og spurgte til, hvordan han havde det med, at sagen nu har nået Højesteret, virkede han fattet.

- Det har jeg det rigtig godt med, for så er det endeligt, og så kommer man ikke videre uanset udfaldet. Så må man respektere det. Mere er der ikke at sige om det, selvom man så kan synes, det er nok så vanvittigt, at der køres rundt i, hvor dyr en rejse eller et ophold for andre mennesker ville være. Det har man åbenbart fra anklagemyndighedens side overhovedet ikke styr på, lød det fra Karsten Ree, der fortsatte.

- Prisen er forkert. De har selv betalt hele deres transport. Jeg kunne forstå, hvis jeg bare havde foræret det hele væk, at det så ikke så rigtigt ud. (...) Du kan jo regne ud, hvad det koster, at nogen sover i et telt, der er ledigt i forvejen, og så får tre måltider mad om dagen. Det er til at overse. Tre dage giver ikke 26.000 kroner, som der tages frem som argument.

- Fortryder du, at du i denne sammenhæng stillede det til rådighed?

- Kun hvis sagen får et uheldigt udfald. Falder det forkert ud, så fortryder jeg det, men jeg gør det alligevel igen en anden gang, så længe jeg kan stå inde for det og sige, det er en fornuftig størrelse cadeau, man giver nogle mennesker. Så vil jeg blæse på resten. Så er min samvittighed ren, slog han fast.

Politifolkene har været suspenderet fra deres job i Nordsjællands Politi under sagen.