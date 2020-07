Bestjålet for 20.000 kroner

Charlotte Bircow har netop lanceret parfumeserien 'Crystal Clear', men alt gik langtfra efter planen i forbindelse med lanceringen af serien.

Kort inden lanceringen havde den 59-årige fitnessekspert nemlig fået stjålet en hel forsendelse med herkimer-diamanter, som skulle indgå i produktionen.

Det skriver ugebladet Her&Nu.

- I min parfumeserie er der diamanter i det ene produkt, der hedder 'Power og Energy', som er en parfumeolie, og i den forbindelse har jeg bestilt en forsendelse med 2000 meget små herkimer-diamanter (terminerede kvarts krystaller, red.) hjem, siger Bircow til Ekstra Bladet og fortsætter:

- De nåede aldrig frem, og vi har fundet ud af, at de er blevet stjålet et sted i processen. Vi ved ikke præcis hvordan, men der er nogen undervejs, der har tænkt, at det var noget værd og hapset dem til sig selv. Så jeg har mistet omkring 20.000 kroner på det. Det gjorde også, at vi blev en del forsinkede i processen, og at alle vores produkter ikke var klar, da vi holdt lancering, lyder det fra Bircow, der fortæller, at diamanterne indgår i parfumen for at give den et glinsende og eksklusivt look.

Charlotte Bircow tager det med ophøjet ro, at hun har mistet diamanter for et stort beløb. Foto: Mogens Flindt

Selvom Charlotte Bircow synes, det er ærgerligt, at hun har mistet de mange penge, tager hun det med ophøjet ro.

- Det er jo, hvad der sker. Jeg tager det rimelig stille og roligt, for det er ikke noget, jeg er herre over, og man kan ikke gøre noget ved det, så jeg har bare valgt at tage det med et smil, siger hun og fortsætter:

- Nu har jeg bestilt nye, og de er heldigvis kommet frem uden problemer. Så nu kører det på skinner. Det er virkelig sjovt og spændende at lave de her parfumer, så jeg er glad, og jeg bliver ved med at udvikle det, siger hun med et smil.

