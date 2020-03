Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har fået tvillinger

Parret, der mistede tre børn i et terrorangreb sidste år, er netop blevet forældre til to piger

Anne og Anders Holch Povlsen er blevet forældre til tvillingepiger.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det bekræfter den 47-årige erhvervsmand Anders Holch Povlsens privatsekretær, Kristine Mønster, til avisen. Hun bekræfter det også over for Ekstra Bladet:

Milliardærfamilie takker for støtte efter tragedie

'Onsdag d. 11. marts er Anne & Anders Holch Povlsen blevet forældre til to velskabte tvillingepiger efter et fint graviditetsforløb og en fødsel uden komplikationer.'

'Familien glæder sig ubeskriveligt over de to små mirakler, både til at lære dem at kende og til, at de bliver en livsbekræftende og glædelig del af familien', skriver Kristine Mønster i en mail til Ekstra Bladet.

Sidste år mistede parret tre af deres fire børn i et bombeangreb i Sri Lanka. Det var Alfred på fem, Agnes på 12 og Alma på 15 år, der gik bort.

Parrets yngste datter, Astrid, overlevede.

Det skete påskesøndag 21. april 2019, mens familien holdt påskeferie på det femstjernede hotel Shangri-La i Colombo.

Varme tanker og kondolencer

Familien har ikke talt offentligt om deres tab. Men de er kommet med en skriftlig udtalelse i Århus Stiftstidende.

'Vore tanker og kondolencer går ligeså til de mange andre familier, der også har mistet deres kære under de tragiske begivenheder i Sri Lanka,' skrev Anne og Anders Holch, der i den ganske omfattende tekst i den danske avis flere gange takker de mange, der har haft deres familie i tankerne.

Sender en gribende tak midt i sorgen

De indsatte også en annonce i flere skotske aviser:

'Vi har dybfølt taknemmelighed for de mange kondolencer, sympati og varme tanker, som vi har modtaget efter vores tragiske tab af vores elskede tre børn; Alfred, Agnes og Alma,' skrev de.

Mere end 250 personer døde i terrorangrebet.

Anders Holch Povlsen ejer og er administerende direktør i tøjfirmaet Bestseller. Desuden ejer han mere end 220.000 hektarer land i det skotske højland.

