Betaler kontant: Zobel-arvinger i vilde boligindkøb

De to Zobel-arvinger Alexander og Nicolai elsker jagt, dyre biler og - viser det sig nu - luksuriøse boliger.

Den 26-årige storebror, Alexander Zobel, har netop erhvervet en minimalistisk liebhaverlejlighed i nybyggeriet The Silo i Københavns Nordhavn til 11,3 millioner kroner.

Det skriver Se og Hør i det seneste nummer.

Det er, blot få måneder efter 24-årige Nicolai Zobel for 11 millioner kroner købte en ligeså luksuriøs lejlighed i et projektbyggeri blot to kilometer længere nord.

The Silo, hvor Alexander Zobel har investeret, er en istandsættelse af et gammelt korntørreri. Foto: Carsten Ingemann

Ekstra Bladets research i Tingbogen viser, at begge brødre har købt de ellers bekostelige ejendomme kontant.

Det vil sige uden at optage et eneste lån i boligen i forbindelse med købet.

Af de offentlige registre fremgår det også, at Alexander Zobels hybel i The Silo spreder sig over 113 kvadratmeter fordelt på tre værelser.

For pengene har han fået en 'N.Y.-lejlighed med et nordic touch', som entreprenøren beskriver det i reklamehæftet.

Den rummelige lejlighed i rå beton har fire meter til loftet, og gulv til loft-vinduerne giver udsyn til Øresund.

Der er privat parkering i kælderen, lobby, fælles fitnessfaciliteter og en café i toppen af den gamle kornsilo.

Lækkert liebhaveri

Nicolai Zobel overtog sin lejlighed i projektbyggeriet Strandpromenaden i efteråret, og der er ligeledes tale om rendyrket liebhaveri.

'Strandpromenaden er boligarkitektur i absolut topklasse', bedyrer boligprojektets arkitekt.

Lejligheden blev opført i 2017 og rummer 125 kvadratmeter fordelt på tre værelser. Fra en af lejlighedens to altaner er der naturligvis også udsigt til Øresund.

I ejendommens kælder er der ligesom hos Alexander Zobel fitnessfaciliteter dog med tilhørende badefaciliteter, sauna og massagerum.

Dyre forældrekøb

I 2014 og 2015 købte brødrene hver en ejerlejlighed af deres far, Peter Zobel, der gik bort i 2017, i indre København til en rigtig god pris og står til at få en endnu bedre gevinst, når lejlighederne bliver solgt.

Nicolai Zobel købte sin for 3,8 millioner kroner og sælger den i dag for 7,5 millioner kroner.

Dermed har han slået en million kroner af prisen.

Alexander Zobel købte sin lejlighed for 3,1 millioner kroner, men har ikke sat den til salg.

Peter Zobel, der var ven af kongehuset, hofjægermester og mangeårig direktør i Codan, efterlod sig en anseelig formue, da han i en alder af 81 sov ind i slutningen af 2017.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Alexander og Nicolai Zobel.