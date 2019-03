Betinget dom til Beckerlee

Den 76-årige musiker og billedkunstner Franz Beckerlee, der er kendt for sit parløb med Kim Larsen i Danmarks største rockband, Gasolin', har inden for de seneste tre år overskredet fartgrænsen med mere end 30 procent og fået tre klip i kørekortet.

I dag blev en aktuel sag om betinget frakendelse af kørekortet afsluttet, da Franz Beckerlee af Københavns Byret blev oplyst om, at han de næste tre år fortsat må køre bil, men med en betinget frakendelse af kørekortet hængende over hovedet.

Gasolin' fra venstre til højre: Søren Berlev, Franz Beckerlee, afdøde Kim Larsen og Wili Jønsson. Foto: Thomas Sjørup

- Thi kendes for ret. Franz Beckerlee straffes med en bøde på 3500 kroner. Retten til at føre motorkøretøj, hvortil der kræves kørekort - bortset fra lille knallert - frakendes tiltalte. Frakendelsen er betinget på vilkår at tiltalte i tre år fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger, lyder beskeden fra Københavns Byret, der oplyser, at dommen er blevet overbragt telefonisk.

Kim og Franz side om side i de gode, gamle Gasolin'-dage. Foto: Ole Henning

Dommen er kulminationen på en episode fra 9. august 2018, hvor Beckerlee kørte frem for rødt lys og benyttede en vejbane beregnet til bilister, der skal køre ligeud, til at svinge til højre.

Herudover havde Beckerlee yderligere to klip i kørekortet, der begge er blevet tildelt inden for de seneste tre år.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Franz Beckerlee, der oplyser, at han ikke ønsker at kommentere sagen.