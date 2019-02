Biker-Jens får nyt job

Da Biker-Jens forlod realityverden, gjorde Jens Romundstad kometkarriere i Fakta.

Skiftet var måske radikalt, men også succesfuldt.

I dag har han føjet nye stjerner på skuldrene.

Biker Jens advarer: Meld jer aldrig

Han forlader sit job som salgsdirektør i Fakta for at blive en del af topledelsen i Coop.

Coop ejer butikskæderne Fakta, Kvickly, Irma og Dagli’Brugsen og Super Brugsen.

Romundstad skal være HR-direktør med ansvar for alle butikkerne og hovedkvarteret.

Nye muligheder

Selvom han må sige farvel til gode kolleger, er det en glædens dag.

- Jeg synes, at det er enormt spændende at få mulighed for at få HR-ansvar for alle Coops kæder.

- Jeg har fået en mulighed for at arbejde videre med den menneskelige side af detailsalg, siger han.

Danmarks første realitystjerner: Så barsk var det

Da Jens Romundstad entrerede kulørt tv i slutningen af 90’erne i det dengang spæde ’Robinson Ekspeditionen’, var han uddannet civiløkonom.

Siden har han bygget ovenpå med en HD i organisation.

Mens Jens Romundstad glædeligt stiger i graderne i dag, er han ambivalent om sin fortid som realitystjerne.

- Det at have lavet tv og komme frem i søgelys har givet medvind, men også modvind.

Se også: Biker-Jens har fået job i Fakta

- Det kan skabe noget opmærksomhed, men omvendt har jeg også skullet kæmpe for at få troværdighed.

- Det, at jeg lavede tv, har givet mig en unik mulighed for at udfolde mig kreativt, siger han.