Binzer-brødrenes far er død

Jesper og Jacob Binzer fra rockbandet D-A-D har mistet deres far

I sidste uge meddelte D-A-D, at de desværre var nødt til at aflyse deres planlagte deltagelse i det amerikanske rockcruise Monsters of Rock, hvor de efter planen skulle have deltaget og spillet koncert.

Årsagen var, at faren til de to Binzer-brødre - storebror Jesper og lillebror Jacob, der udgør halvdelen af D-A-D - lå for døden.

- Vi er på hospice, og vi holder hånd i døgndrift. Vi prøver bare at være der for ham. Mere er der faktisk ikke at sige lige nu, sagde Jesper Binzer til Ekstra Bladet.

Nu skriver Jesper Binzer på Instagram, at hans elskede far desværre er gået bort.

- Kære elskede far, tak for alt. Bare rolig, vi tager den herfra, står der på Instagram.

Fredelig afsked

I en sms til Ekstra Bladet skriver Jesper Binzer, at de fik sendt deres far af sted på en god og fredelig måde, men ellers ingen kommentarer har.

Jesper og Jacobs far, Lars Arild, blev 81 år gammel. Han led af en lungesygdom, der langsomt fratog ham evnen til at optage ilt.

D-A-D står overfor en række store, danske koncerter i henholdsvis Ceres Arena i Aarhus 5. april, Odeon i Odense 6. april og K.B. Hallen i København 12. april.

Bandet er for tiden i studiet for at færdiggøre deres nye og længe ventede album, der efter planen skal udkomme dette forår.

