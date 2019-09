Birthe Kjær fyrer den af på Christiania

Den folkekære sangerinde har haft en travl sommer, der bragte hende et smut forbi fristaden

Sangerinden Birthe Kjær har spillet sine dansktop hits på stribevis af landets spillesteder denne sommer.

Men særligt ét af de 37 spillejobs stak ud fra resten og gjorde et særligt positivt indtryk på den 71-årige dame.

Still going strong: Birthe Kjær til barnedåb for Dennis Knudsens søn, Lucas Benjamin Knudsen. Foto: Anthon Unger

Til sommer og sol malede Birthe Kjær nemlig fristaden Christiania rød sammen med sit ni mand store Feel Good Band. Det skete 28 juli på en højhellig søndag med mennesker så langt øjet rakte foran scenen på Nemoland.

- Det var fantastisk som folk tog i mod os. Jeg nød det rigtig meget. Der var proppet og fuld gang i den, fortæller hun.

Publikum var i følge Birthe Kjær både unge og gamle fra vidt forskellige steder.

- Der var flere, der stod med flag, og der lugtede også lidt af marihuana. Men jeg blev ikke påvirket af det, lydet med det smil.

Tager på cruisetogt med familien

Birthe Kjær føler sig oplagt. Hun fejrede 50 år som sanger med en andmelderrost optræden på Smukfest sidste år. I år har hun været forbi en række andre festivaler blandt andre Jellinge Festival, hvor hun fik flere unge til at danse vildt og voldsomt - det såkaldte moshpit.

- Folkepensionen bliver udskudt lidt endnu. Hvis jeg skulle dømme ud fra nu, så ville jeg blive ved ti år mere, fortæller hun frimodigt.

I løbet af efteråret står den på afslapning sammen med hendes nevø, hans kone og deres tre børn, som hun har inviteret med på cruisetogt til Caribien.

- Det er min måde at gå på nedsat arbejdstid. Normalt er vi sammen i store familiesammenhænge, så jeg nyder de her ture, hvor vi kan være sammen i længere tid, siger hun.

Birthe Kjær fejrede sin 70-års fødselsdag med hele familien sidste år. I år var det bare en middag med nogle venner. Foto: Henning Hjorth

Men allerede til vinter vender hun tilbage med sine sange på en række plejehjem landet over.

- Jeg har forsømt plejehjemmene i mange år, så nu tager jeg afsted med en pianist, siger Birthe Kjær.

Birthe Kjær fik en blodprop som 57-årig og tvivlede på, at hun ville nå at blive 60. I dag er hun optimistisk omkring fremtiden.

- Jeg bliver ved så længe stemmen er til det, og så må vi se, hvad der sker. Jeg har det rigtig godt, lyder det.

