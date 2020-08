Birthe Kjær: Har sluppet frygten

Den 71-årige sangerinde frygter ikke længere for sit helbred

I 2005 deltog Birthe Kjær i ' Vild med dans', men måtte udgå af programmet, da hun under dansetræningen blev ramt af en blodprop og efterfølgende i ambulancen fra Bispebjerg til Rigshospitalet fik hjertestop.

Hun har efterfølgende fortalt, at det i en tid var med angsten som følgesvend, når hun skulle falde i søvn om natten og kunne frygte, at hun ikke ville vågne op igen.

Frygten og angsten er dog med tiden forsvundet.

- I dag har jeg det fint, og det er jo også 15 år siden, jeg fik den blodprop, så alt er simpelthen godt, siger Birthe Kjær til Ekstra Bladet.

Gør du noget for at holde dig sund og rask?

- Ja, man skal jo bevæge sig lidt, men den konditionstræning, man får ved at give den gas på en scene, savner jeg lige for tiden. At stå på scenen med indlagte koreografier i fem kvarter giver noget motion, men så går jeg bare nogle længere ture i skoven.

- Frygter du et tilbagefald?

- Nej, den frygt er jeg kommet forbi. Når der efterhånden er gået så mange år, og jeg har det godt uden dagligt at blive mindet om det, ved at mit hjerte gør et eller andet, så tænker jeg ikke på det mere, Og jeg går faktisk heller ikke længere til kontrol, siger Birthe Kjær og fortsætter:

- Jeg tager selvfølgelig dagligt min medicin, som jeg skal. Altså blodtrykssænkende og sådan noget, man skal have, når man har haft en blodprop. Men det er bare blevet en vane at tage alle de piller.