Birthe Kjær: Her er min fremtid

Birthe Kjær er med årene blevet fast inventar i den danske underholdningsbranche, og ikke engang en koncertkalender, der er blevet visket ren af det store coronaviskelæder, kan få den garvede entertainer til at miste modet eller overveje pension.

- Jeg er slet ikke gået i katastrofeberedskab.Nu har jeg jo også nået en alder, hvor man har sørget for, at man økonomisk kan klare sig lidt. Om ikke andet må jeg tage hul på min folkepension.Der er ikke andet for. Det har jeg dog ingen planer om lige foreløbig, siger Birthe Kjær, der har fået sløjfet 31 sommerkoncerter, og fortsætter:

- Jeg hygger mig bare og tager de jobs, jeg synes er forsvarligt. Jeg har ikke nogen store, svære overvejelser om fremtiden, men det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå til jul med mine 20 kirkekoncerter. Det håber jeg meget kan lade sig gøre, men jeg er ikke på noget tidspunkt faldet ned i et sort hul eller har mistet humøret.

Trods pensionsalderen holder du et ret højt aktivitetsniveau?

- Ja, men jeg føler mig også ' fit for fight'. Og så længe man er det, er det jo skønt. Jeg passer godt på min stemme og holder den ved lige. Man skal huske at bruge den og holde den spændstig. Det er vigtigt at bruge musklerne omkring stemmebåndet. Det farligste er faktisk pauserne. Hvis man ikke synger i et år, kan det mærkes med det samme.

Satser på fjerde generation

Hvad giver det dig - ud over naturligvis penge på bankbogen - at komme ud og optræde?

- Det giver mig stor glæde at se, hvordan min musik gør folk glade.

Hvor længe har du tænkt dig at blive ved?

- Jeg tager et år ad gangen, så jeg tager ikke jobs ind, der ligger to år ude i fremtiden. Der beder jeg folk om at vende tilbage om et år. Jeg skal mærke efter, om helbredet er til det, og om jeg stadig er mobil. Man skal være ved fuld power, når man optræder, som jeg gør, siger Birthe Kjær og slutter:

- Hvis helbredet ikke er i top, bliver turnélivet ganske enkelt for hårdt. Det skal ikke være sølle på en scene. Så stopper jeg hellere, mens legen er god.