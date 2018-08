Birthe Kjær skamrost: Godt jeg ikke vidste, at Treo var til stede

Den folkekære sangerinde fik en forrygende anmeldelse på Smukfest - men er glad for, at hun først efterfølgende fik at vide, at Ekstra Bladets Thomas Treo havde overværet hendes show

'Fuck, Britney! Birthe vælter Smukfest'.

Sådan lød overskriften på Thomas Treos anmeldelse af Birthe Kjær, da den garvede anmelder kvitterede med fire stjerner efter veteranens optræden torsdag eftermiddag.

Ekstra Bladet havde derfor sat den 69-årige sanger stævne på Skovshoved Hotel nord fra København, hvor vi overrakte hende anmeldelsen indrammet - og Birthe Kjær lyste helt op, da snakken faldt på den omdiskuterede anmeldelse.

- Jeg var backstage, og jeg fik en SMS om, at jeg skulle se på Ekstra Bladets anmeldelse. Så gik jeg ind på den, og jeg sad sammen med mit orkester. Og så stod der bare: Fuck, Britney!. Det var en voldsom overskrift, men vi var meget oppe og køre over den. Alle blev glade.

Det er sjældent, at Birthe Kjær og bandet bliver anmeldt, og hun er glad for, at hun ikke havde fået nys om, at Thomas Treo var at finde blandt publikum.

- Hvis jeg vidste, at det var ham, der skulle anmelde mig, så havde min ben rystet en del. Så havde jeg troet, jeg ville få min røv på komedie.

Selvom Birthe Kjær runder 70 til september, og i samme måned kan fejre 50 års jubilæum for udgivelsen af sin første plade, så kan den populære popsangerinde mærke, at hun de senere år har nydt større respekt ude i landet end nogensinde før.

- Jeg kan mærke det ved, at andre kunstnere kommer over, når jeg er ude og spille. Så kender de mig, og jeg kan mærke, at de respekterer mig.

Udover fire stjerner i både Ekstra Bladet og Politikken, så blev Birthe Kjær hædret med Polka Verner Legatet, der er Smukfests egen pris, som hun måtte dele med den fynske sangerinde MØ.

Til september tager Birthe Kjær ud i landet på jubilæumsturné, hvor hun skal spille 21 koncerter landet over.

Gummibåden sælger stadig

Birthe Kjær er hottere end nogensinde før, men det er en ældre traver, der trækker fans til koncertstederne, hvis man spørger stjernen selv.

- Min røde gummibåd kører på femogtyvende år, og da den kom frem igen, så troede jeg, at den kun holde maksimalt to år.

Og den 69-årige Birthe er ikke bleg for at indrømme, at hun er glad for, at hun stadig kan turnere rundt i landet med nummeret.

- Den bølge af nostalgi rider jeg i den grad stadig med på. Og jeg er så heldig, at jeg stadig er frisk nok til at høste frugterne endnu en gang.

- Jeg har nok tre sange, som flere generationer kan synge med på, slutter Birthe Kjær.