Bitter forretningsstrid: Nu tager Cecilie Hother til genmæle

For to uger siden anklagede tv-vært Cecilie Hother sin tidligere samarbejdspartner i kosmetikvirksomheden CeriX, Rie Jensen, for at have overtaget virksomhederne, der ligger i Odense, Aarhus og København, imod Hothers vilje.

- Det var mig, der fik idéen til CeriX. Det var mig, der skabte et trygt behandlingssted for kvinder med PCO (lidelse, der blandt andet kan gøre det svært for kvinder at blive gravide, red.). Den virksomhed er mit hjerteblod, og jeg har kæmpet som en gal for at beholde CeriX i mit navn. Nu ser jeg frem til at retssagen afsluttes til september, og jeg tror på det danske retssystem og på retfærdighed, skrev hun 4. april i en pressemeddelelse.

Cecilie Hother i bitter fejde: Ser frem til retssagen

Ifølge Hother ejede Rie Jensen 70 procent af det holdingselskab, som ejede driftsselskaberne CeriX. Den part brugte hun ifølge Cecilie Hother til at gennemtvinge et salg af CeriX-selskaber for en slik til et nyt holdingselskab, som kun hun ejede.

Det mener Cecilie Hother er i strid med selskabslovens paragraf 108.

Selskabslovens paragraf 108 Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning. Kilde: retsinformation.dk Vis mere Luk

Rie Jensen havde derimod en noget anden forklaring.

'Det hele er kørt efter bogen, gennem advokater og statsautoriserede revisorer - vi tager sagsanlægget med sindsro. Cecilie har opnået en gevinst på langt over en million kroner, som følge af vores 'samarbejde' – og hun har intet foretaget sig i de godt 3 måneder, hun var 'aktiv' i selskabet, på deltid', skrev hun i en mail til Ekstra Bladet, hvor hun også afviste, at selskaberne skulle være solgt for mindre, end de er værd.

Samtidig kom hun med flere beskyldninger mod den 40-årige TV2 Fri-vært.

'Desværre leverede Cecilie Hother ikke de aftalte arbejdsydelser. Dette konfronterede vi hende med flere gange over et års tid, hvilket beklageligvis ikke førte til en ændring i hendes adfærd. Modsætningsvist synes det at have motiveret Cecilie Hother til, hvad der efter vores opfattelse var udtryk for et tarveligt forsøg på at afpresse os for så mange penge som muligt. Bla. Ved at true om at 'smadre CeriX i pressen' hvis ikke hun fik 10 mio. Kroner', lød det i mailen.

De påstande afviser Cecilie Hother nu blankt via sin kommunikationsrådgiver Anna Thygesen.

'Cecilie Hother har trukket stikket og forsøger i disse dage at bearbejde tabet af sin søn. Men Rie Jensens beskyldninger på Facebook og i Ekstra Bladet er så grove at Cecilie Hother har valgt at tage til genmæle her og nu', skriver Thygesen i en mail med henvisning til, at Hother mistede sin ufødte søn for en måned siden.

I mailen sendt til Ekstra Bladet fremgår det, at Cecilie Hother skulle have passet sit arbejde i overensstemmelse med det aftalte og kun var væk, da hun fødte sin datter, Ellinor, der er to et halvt i dag.

Cecilie Hother med sin mand. Foto: Jonas Olufson

'(...) på intet tidspunkt er gjort misligholdelse gældende fra Rie Jensens side, så hendes nye beskyldninger om, at Cecilie ikke skulle have passet sit arbejde, er simpelthen ikke rigtige. Der tages i øvrigt meget kraftig afstand til beskyldningerne om 'pengeafpresning', slår Anna Thygesen fast.

Resten af pressemeddelelsen kan læses på Hothers hjemmeside.

Retssagen forventes at køre i Københavns Byret i september 2019.