Blachman: - Jeg skal snart være far igen

Thomas Blachman skal angiveligt være far for tredje gang

Det er blot en måneds tid siden, at den 55-årige 'X Factor'-dommer Thomas Blachman annoncerede, at han var blevet forlovet med den 31-årige svenske sanger og digter Julia Liebig Werup.

Og det nyforlovede par spilder ikke tiden.

'X Factor' rammer bunden: Afbrudt samleje

De skal nemlig tilsyneladende snart være forældre til deres første fælles barn.

Det afslørede en glad Thomas Blachman fra scenen på Bremen Teater, hvor han gav koncert med sine to makkere i jazzztrioen Ginman/Blachman/Dahl fredag aften.

- Jeg skal snart være far igen. Livet er jo fantastisk, lød det fra en begejstret Blachman.

Ekstra Bladet har gentagne gange været i kontakt med både Blachman og Werup, men de ønsker hverken at be- eller afkræfte de glædelige nyheder eller komme med yderligere kommentarer angående familieforøgelsen.

Som kommentar valgte Blachman i stedet at sende dette billede af det glade par:

Thomas Blachman og Julia Liebig Werup. Foto: Privatfoto

Meget kvik

I tv-programmet 'Meyerheim & stjernerne' på TV2 Charlie satte Blachman mandag ord på sin kærlighed til Julia Liebig Werup, som han kun har kendt i ganske kort tid.

– Jeg har mødt en kvinde, fortalte han glad om sin nye kæreste

– Hun er svensk og poet. Helt sindssygt kvik, sjov, fandenivoldsk. Utrolig eksplicit, utrolig skabende. En hvirvelvind, lød det fra Blachman, der ligeledes understregede, at han ikke er skabt til at være alene.

Julia Liebig Werup og Blachman har dannet par siden sommeren 2018.

Samarbejde med Jokeren

Julia Liebig Werup debuterede sidste år med den tosprogede digtsamling 'Ensomme mænds død', der er udgivet på det danske forlag Det Poetiske Bureau.

Hun medvirker desuden i flere sange på Jokerens nye album, 'Glædesbringeren', og har selv udgivet livealbummet 'Ring mig'.

Hun har optrådt flere gange med Jokeren, blandt andet i 'Go' morgen Danmark' i sommer, og skriver på sin Facebook-profil, at hun har haft et 'langt' samarbejde med rapperen.

På pinebænken i 'X Factor': Dommer tøver

Julia Liebig Werup har også gjort sin entré på filmlærredet, efter hun i 2012 havde en mindre birolle som jazzsanger i den svenske film 'Villa Thalassa - helgen vecka 48'.

Blachman skal være far for tredje gang i en alder af 55 år. Foto:Lasse Lagoni/TV 2

Blachman var frem til 2012 gift med grafisk designer Viola Heyn-Johnsen, som han har to børn med.

Han blev i 2014 gift med billedkunstner Sarah Louise Schackinger. For et år siden annoncerede Blachman og Schackinger, at de var blevet skilt, og siden kastede 'X Factor'-dommeren sin kærlighed på Julia Liebig Werup.

Blachman er lige nu aktuel som 'X Factor'-dommer på TV2 sammen med Oh Land og Ankerstjerne.

Efter DR-fyring: Nu skifter Jacob Riising kanal