Blachman kommenterer Ghita-gate

Et af ugens helt store samtaleemner har været det famøse Radio 24syv-interview med Ghita Nørby, som endte med at køre fuldstændig af sporet.

Den 84-årige skuespiller kaldte intervieweren - radiovært Iben Maria Zeuthen - for blandt andet 'åndssvag' og 'overfladisk', og siden offentliggørelsen af interviewet, er debatten gået derudaf.

Hør starten af interviewet her. Video: Radio24syv/Ekstra Bladet.

Ghita Nørby amok på radiovært: - Du er dybt åndssvag!

Da Ekstra Bladet fangede X Factor-dommer Thomas Blachman fredag aften, havde han selvfølgelig også en kommentar til ugens mest omtalte interview.

Blachman tror, at Ghita Nørby måske har fortrudt hvordan interviewet forløb efterfølgende, men om han er på 'Team Ghita' eller 'Team Iben', kan du finde ud af ved at se videoen over artiklen.

Ghita Nørby havde ikke lyst til at kommentere interviewet, da Ekstra Bladet spurgte onsdag aften. - Væk, farvel, lød det fra skuespilleren. Video/redigering: Jonas Olufson/Kristian Hansen

Ghita: Radio24syv udnytter situationen