Bladdronningen om isbjørnedrab: - Jeg var nødt til at skyde den

I 2001 rejste Bettina Aller alene over Nordpolen. Hun var bevæbnet med en revolver og nødraketter, skulle en isbjørn komme for tæt på hendes rute. Bladdronningen havde dog ikke regnet med, at hun skulle ende med at skyde for at dræbe

Danmarks ukronede bladdronning, Bettina Aller, har mere eventyrlyst end tryksværte i blodet. Seks gange har den 56-årige forlagsdirektør været på ekspedition til Nordpolen, hvor hun har vandret rundt.

Den første tur til Nordpolen fandt sted i 1999 og var det, Bettina Aller betragter som en lille gåtur, da hun ’kun’ skulle gå den sidste grad, hvilket svarer til 112 kilometer.

- Da vi kom op på Nordpolen, var alle begejstrede, og jeg var sådan ’øv, er det allerede overstået´, for jeg ville bare gå mere, fortæller Bettina Aller til Søren Dahl i denne uges udgave af ’Dahl på Hack’, som kan ses her.

Nordjysk troubadour: - Han sked i skaktern ude i hønsehuset

Den korte spadseretur i arktisk kulde gav efterfølgende Bettina Aller blod på tanden, og hun ville en tur mere over Nordpolen.

Café Hack på Ekstra Bladet Café Hack præsenteres i samarbejde med Ekstra Bladet som en del af Ekstra Bladet+. Den interviewede i denne artikel er citeret for sine svar ud fra samtalen i selve programmet med vært Søren Dahl. Artiklen er med udgangspunkt i samtalen skrevet af en journalist fra Ekstra Bladet. Interviewet kan i sin helhed høres i Ekstra Bladet+.

Efter et års forberedelser spændte hun i 2001 skiene på fødderne og drog ud på sit togt. I oppakningen havde hun en Magnum .44, hvilket er en stor revolver. Skydevåbnet var med som en beskyttelse, skulle hun møde en insisterende isbjørn på sin kolde færd.

Og faktisk endte Bettina Aller med at møde en isbjørn en morgen, hvor hun var i sin lille lejr.

- Jeg havde hele tiden følt, at jeg kunne høre en isbjørn, men der var ikke nogen. Men jo, så var der en isbjørn, fortæller hun.

Den store, hvide bjørn var i første omgang et stykke væk fra Bettina Allers lejr, men den kom tættere og tættere på. Hun forsøgte at skræmme den væk ved at fyre nødraketter af efter det store dyr, men den var jævnt ligeglad.

- Jeg stod på et tidspunkt bag min pulk (en form for slæde, red.) og larmede med nogle gryder, for det havde jeg fået at vide af nogle russiske soldater, at jeg skulle gøre. Men den kom tættere og tættere på, og til sidst var jeg nødt til at skyde den, forklarer Bettina Aller om det øjeblik, hvor hun skød for at dræbe.

Se i videoen ovenfor, hvor Bettina Aller fortælle om det skæbnesvangre øjeblik, da hun trykkede på aftrækkeren, og hvad hun efterfølgende gjorde ved isbjørnen.

Og se hele interviewet ved at klikke på linket herunder.

Nordjysk troubadour: - Han sked i skaktern ude i hønsehuset

FÅ ADGANG TIL ALLE DAHL PÅ HACK-UDSENDELSER HER