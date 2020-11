Blærerøven har haft corona: Man skal ikke være bange

Syv nordjyske kommuner er lukket ned, og Danmarks omkring 17 millioner mink skal aflives som led i kampen mod corona.

Og det huer bestemt ikke Mads Christensen.

– Jeg hører til gruppen af skeptikere i forhold til håndteringen af sygdommen, siger han.

– Men der er over en million døde på verdensplan over og foreløbig ingen vaccine. Samfundet har vel et ansvar for at agere og forsøge at begrænse antallet af smittede – præcis som det sker alle andre steder?

– Naturligvis føler jeg med de alvorligt syge og døde. Men for mit vedkommende kan jeg sige, at corona er ikke noget at være bange for. Jeg har selv haft det i foråret. Det var som en mild influenza, siger han og fortsætter:

– Det, jeg undrer mig over, er, at de fleste bare retter ind, efter alt hvad myndighederne dikterer. Det er næsten som i 30’erne. Vi finder os i hvad som helst. Vi er som statsministerens logrende hale. Antallet af døde i Danmark er det laveste i mange år.