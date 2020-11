Blærerøven sendt til tælling: Et lorteår

Først skred han fra sin kone gennem 20 år, og så fik coronaen hans økonomi til at skride. For Mads ’Blærerøv’ Christensen, 55, har 2020 på ingen vis været et år, han har lyst til at blære sig over.

Siden han i foråret forlod sin kone, Camilla, og parrets tre børn og flyttede fra huset i Søllerød, har han i bogstaveligste fortand levet på gyngende grund – på en båd.

– Hvilken overskrift vil du sætte på dit 2020?

– Det har været et annus horribilis (et pænere udtryk for ’lorteår’, red.). Nytårsaften sidste år havde jeg aldrig forestillet mig, at det nye år ville blive, som det er blevet.

– Jeg har gode dage, hvor jeg føler mig som Don Johnson i ’Miami Vice’, og så er der de andre ... Bruddet fylder uendeligt meget, siger han.

Som en hovedløs kylling

I juni fortalte han i et interview med Alt for damerne, at han aldrig havde været sin kone utro i de 20 år, de havde været sammen. Indtil han mødte sin svenske flickven, som han udtrykte det. Og så tilføjede han:

– Men jeg har tænkt på det hver eneste dag. Hver eneste dag har jeg haft lyst til at knalde nogle andre damer.

I dag siger han således:

– Gid jeg havde holdt min kæft, men journalisten ramte mig på en god dag, hvor jeg følte, det var en god idé at fortælle det hele. Jeg var som en kylling, der havde fået hugget hovedet af. Jeg havde ikke tænkt på, det kunne ydmyge min kone. Det ville jeg jo på ingen måde.

– Er I blevet skilt?

– Nej, og hvordan det ender, ved jeg ikke.

Sælger ud

Af hensyn til hende og parrets fælles børn ønsker han ikke at fortælle, hvordan det går med kærligheden i dag. Så vil han hellere tale om økonomien, der efter hans eget udsagn ikke er noget at råbe hurra for. Det er kommet til udtryk flere gange i år, hvor han med blødende hjerte har sat nogle af sine elskede klenodier til salg; i april et kostbart Rolex-ur og i juni en Porsche 911 T fra 1969.

– Det var jeg nødt til. Det, jeg altid har lavet, er jo væk på grund af coronaen og de mange restriktioner. Jeg er konferencier, men når der ikke holdes konferencer, er der ikke brug for en konferencier, og så får jeg ingen penge, siger han og tilføjer:

– Men jeg finder på noget. Folk, der kan noget, de skal noget.

– Hvad tænker du om 2021?

– At det kun kan blive bedre.

– Hvad med julen i år?

– Så langt kan jeg slet ikke planlægge.

– Har du på noget tidspunkt overvejet at søge råd hos ’Mads & Monopolet’ (Mads Christensen er jævnligt selv en del af panelet, red.)?

Det spørgsmål besvares udelukkende med et grin.