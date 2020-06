Blærerøven: Slut med slips - campinghabitten er tilbage

Mads 'Blærerøven' Christensen vil gerne aflive slipset og i bliv hjemme-feriens ånd slå et stort slag for campinghabitten

Endelig indser Danmark, hvad Mads 'Blærerøven' Christensen har sagt så længe. Det mener han i hvert fald i en klumme hos Berlingske, der handler om 'staycation'. Altså betegnelsen for at blive herhjemme i stedet for at rejse til udlandet på ferie, hvilket i coronatiden må siges at være blevet aktuelt.

Mads Christensen har nemlig ifølge sit indlæg længe været fortaler for, at det bedste sted at være om sommeren, er hjemme i Danmark.

'Danmark er for mange i min omgangskreds en slags nødvendigt onde, hvor man henslæber sin hverdag, mens man ved stort set enhver given lejlighed skynder sig til Nice, Malaga, Toscana, Puerto Banus, Seychellerne, Maldiverne, huset i Dikkedarerne... You name it, skriver Blærerøven, som videre fortæller, at han og familien altid har stået alene tilbage i Danmark om sommeren. Men i år bliver det helt anderledes en dansk sommer for mange.

I Ishøj meldte en bådforretning om fremgang på 30 procent i forhold til sidste år, argumenterer Mads Christensen, der kalder det for 'et jordskred', og pointerer, at campingpladserne nu også jubler over den nye 'staycation'-tendens. Og så er der jo lige det med salget af flerfarvede fritidssæt - de såkaldte 'campinghabitter' - som nu kan få en gevaldig saltvandsindsprøjtning.

'Med min (fjerne) baggrund i modebranchen i almindelighed og med min interesse for tøj i særdeleshed tillader jeg mig hermed at slå slipsets endegyldige endeligt... til fordel for campinghabitten', skriver Mads 'Blærerøven' Christensen i klummen hos Berlingske.