Blærerøven var sin kone utro: - Undskyld

Det er ikke mere end et par måneder siden, at Mads 'Blærerøven' Christensen fortalte, at han var flyttet fra sin kone gennem 20 år, Camilla Barner-Christensen, og nu løfter den 55-årige foredragsholder og livsstilsekspert sløret for hvorfor.

Selvom han i lang tid var i tvivl, om hvorvidt det liv, han levede med Camilla Barner-Christensen og deres tre børn, var det rigtige for ham, var det et nyt forhold til en anden kvinde, der gjorde udslaget, fortæller han i et langt interview i Alt for damerne.

- Jeg har ikke været utro i de 20 år, Camilla og jeg har været sammen. Ikke før jeg mødte min svenske flickven. Men jeg har tænkt på det hver eneste dag. Hver eneste dag har jeg haft lyst til at knalde nogle andre damer. Jeg har kigget, jeg har luret, og jeg har snuset. Jeg har malet mig selv længere og længere op i et hjørne. Og det er derfor også en befrielse at være der, hvor jeg er nu. Jeg skal ikke ud og have en ny kone og se Netflix hver dag. Det har jeg haft i 20 år, og det fungerer ikke for mig, siger Mads Christensen til Alt for damerne.

Mads Christensens kone, Camilla Barner-Christensen, er ked af, at deres privatliv bliver hængt ud, og hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun i øjeblikket ikke kan kende ham.

- Jeg er overrasket over Mads' behov for at fortælle offentligt om det. Jeg synes, det er vores privatliv, og jeg synes, privatlivet er privat, siger hun.

Camilla Barner-Christensen og Mads Christensen fotograferet sammen i 2006. Foto: Michael Stub/Ritzau Scanpix

Ikke afklaret

Da Mads Christensen annoncerede, at han var flyttet fra familien og nu boede alene på en båd, gav han over for Ekstra Bladet klart udtryk for, at han og Camilla Barner-Christensen ikke havde planer om skilsmisse.

Camilla Barner-Christensen fortalte dengang, at de ikke vidste, hvordan det ville ende, og de to er endnu ikke nået videre med beslutningen om, hvad der skal ske med deres ægteskab, fortæller hun nu.

- Jeg har selvfølgelig min egen opfattelse af det, og den er ikke den samme som Mads'. Han fortæller sin historie, og jeg er ked af, at han har brug for at gøre den offentlig. Jeg kan huske hele historien, han fortæller uddrag. Jeg sidder tilbage med 21 års erfaring og kender den fulde sandhed, men jeg har ikke brug for at trampe på ham, siger hun.

I interviewet med Alt for damerne siger Mads Christensen, at hans håb er, at de to kan forblive venner, samtidig med at han ser hende, han kalder sin svenske flickven, hver anden uge.

Til Ekstra Bladet fortæller Mads Christensen dog, at han nu fortryder sin deltagelse i interviewet.

- Det interview er givet for to måneder siden. Dengang troede jeg oprigtigt, at jeg ved at være åben og ærlig om min egen krise kunne være noget for og hjælpe andre mænd i deres krise. Det var min mission.

'I dag ser jeg nådesløst klart, at det eneste, jeg opnår, er at bringe min elskede kone i forlegenhed. Jeg ville ønske, jeg bare havde holdt kæft! Undskyld,' lyder det i en sms fra Mads Christensen.

Han har ikke ønsket at uddybe situationen yderligere.

