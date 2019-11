Blæst bagover: - Det er overvældende

Når Jakob Fauerby og Silas Holst i næste uge indtager dansegulvet i den store 'Vild med dans'-finale, har de chancen for at skrive verdenshistorie som det første par af samme køn til at vinde konkurrencen.

Opbakningen fra publikum og seerne hjemme i stuerne har været stor lige fra begyndelsen. Blandt andet i Ekstra Bladets LIVE-dækninger om fredagen, hvor der konstant bliver sendt søde kommentarer deres vej.

Det er noget, der varmer hos de to herrer.

- Det er overvældende og dejligt, lyder det fra Jakob Fauerby, før han uddyber:

- Jeg synes, det fede er, at man kan mærke, at stemningen er skiftet. Selv de mennesker, som måske synes, det er irriterende at se to mænd danse sammen, har ligesom sagt: 'nå, men okay, det må I godt'. Tonen er blevet bedre.

Jakob Fauerby og Silas Holst i en hæsblæsende tango. Foto: Jonas Olufson

Ikke på korstog

Selvom der også slipper en negativ bemærkning ind en gang imellem, er det ikke noget, der går parret synderligt på.

- Der er mange, der siger: 'Det er ikke lige mig', og det er jo fair nok. De gør det på en rigtig pæn måde, synes jeg, og det kan jeg sagtens respektere, siger Silas Holst.

- Det er ikke fordi, vi er på et eller andet korstog for at omvende alle. Det er jo ikke det, der er missionen. Det er bare enormt dejligt, at dem, der ikke er fan af den her konstellation, gør det på en rigtig fin måde.

Dommerne var tydeligvis glade for Jakob Fauerby og Silas Holsts tango. Foto: Jonas Olufson

'Vildere er det ikke'

Parret kan også mærke, at danskerne har rykket sig på spørgsmålet om, hvorvidt det er i orden at to mænd danser sammen, efter de har set programmet.

Når det så er sagt, gør de det også klart, at det ikke ligefrem er en revolution, de har gang i.

- Der er sket noget, og det er jeg virkelig glad for. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har opdaget, at vi bare er to mennesker, der danser sammen, siger Jakob Fauerby.

- Vildere er det ikke, istemmer Silas Holst.