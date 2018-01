Blak om Okking: Vi begyndte som rygende uvenner

Det er en trist Freddy Blak, som Ekstra Bladet overdrager nyheden om, at Jens Okking er død 78 år gammel.

- Det er jeg virkelig ked af at høre, siger den erfarne politiker, der har en fælles fortid i Europa-Parlamentet med Okking og nu er regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i Region Sjælland.

- Vores venskab begyndte med, at vi var rygende uvenner. Jeg havde sagt, at han var flyttet til Irland for at undgå skatten. Det blev han sur over. Det viste sig, at jeg havde kvajet mig og udtalt mig om noget, som jeg ikke havde forstand på. Det undskyldte jeg for, og det havde han respekt for. Han syntes, jeg var en guttermand, siger Blak, der allerede havde 10 års erfaring som MEP'er, da Okking blev valgt ind i 1999 for Junibevægelsen. Cirka midtvejs i perioden skiftede Okking til Folkebevægelsen mod EU og i 2003 sygemeldte han sig med stress og depression.

Jens Okking var ramt af sygdom i sine sidste år og kom på plejehjem. Foto: Martin Høien/Billed-Bladet

- Vi boede tæt på hinanden i Bruxelles, og når parlamentet var forsamlet i Strasbourg, fik jeg ham ind på det hotel, som jeg altid havde boet på, så vi gik klos op og ned af hinanden i årevis. Det var et fejlskud, at han blev politiker. Jeg synes, at det var misbrug af hans kendte navn, at Junibevægelsen opstillede ham. Jens var perfektionist og vant til at få stukket et rollehæfte i hånden, men sådan fungerer politik slet ikke. Han blev forvirret. Han havde en meget høj retfærdighedssans og satte æresbegreber højere end politik, siger Freddy Blak, der i 2000 udgav kogebogen 'Mad er en smagssag' med sin gode ven

- Vi skrev den på rekordtid. Vi tog til mit sommerhus og lavede 35 retter på to dage. Det kostede mange blomsterbuketter til min kone bagefter, for køkkenet så forfærdeligt ud. Det kostede faktisk også et nyt komfur, for det var helt færdigt, siger 72-årige Freddy Blak, der husker Jens Okking som en skæg fætter og en rigtig drillepind.

Masser af vodka

- En aften mødte vi to Venstre-folk og vi talte om, at vi skulle have en enkelt øl. Så er det din tur til at give, Okking, sagde Venstre-folkene, og så kom der 16 øl og 32 glas vodka ned til bordet. Der var ingen, der skulle sige, at han var en fedterøv, griner Freddy Blak, der også med et smil husker tilbage til en episode i Go Morgen Danmark-studiet.

I forbindelse med deres kogebog var Blak og Okking gæster hos Steen Ankerdal, og det mad-glade par konspirerede om at fremføre en ekstrem flambering, der ville sætte hele studiet i flammer for en kort bemærkning.

- Steen Ankerdal blev helt urolig og sagde, at alverdens brandalarmer ville gå af, så den ide blev vi nødt til droppe, klukker Freddy Blak, der ikke har set Jens Okking i et par år.

- Jeg hjalp ham lidt med at finde rundt i systemet, da han blev syg, men vi gled lidt fra hinanden til sidst. Jeg har stadig lidt kontakt med sønnerne. Det er ikke så længe siden, at Niels skrev til mig: Den gamle bjørn har det svært.

Hvilken rolle var Jens Okkings bedste på tv eller film? — Brask i Nitten røde roser, 1974 — Hovedrollen i Strømer, 1976 — Titelrollen i Skytten, 1977 — Betjent i En by i provinsen 1977-1980 — Auto-Gunnar i Mig og Charley, 1978 — Hovedrollen i En gang strømer fra 1987 — Hr. Thygesen i Det forsømte forår, 1993 — Buller i Riget I-II fra 1994 og 1997 — Rigmanden i At klappe med een hånd fra 2001 — Far i Gamle mænd i nye biler 2002 — Jeg har en anden favorit Hvilken rolle var Jens Okkings bedste på tv eller film? 3.37 % Brask i Nitten røde roser, 1974 19.33 % Hovedrollen i Strømer, 1976 7.79 % Titelrollen i Skytten, 1977 16.62 % Betjent i En by i provinsen 1977-1980 2.51 % Auto-Gunnar i Mig og Charley, 1978 21.58 % Hovedrollen i En gang strømer fra 1987 4.04 % Hr. Thygesen i Det forsømte forår, 1993 5.88 % Buller i Riget I-II fra 1994 og 1997 4.2 % Rigmanden i At klappe med een hånd fra 2001 7.4 % Far i Gamle mænd i nye biler 2002 7.26 % Jeg har en anden favorit Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Stort galleri: Jens Okkings liv i billeder