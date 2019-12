Blander sig: - Sådan en idiot-anmelder

Pia Kjærsgaard blander sig nu i den verserende debat om tv-vært Lise Rønne, der kritiserer Politiken for at tale 'fornedrende' om kvinder

Tv-vært Lise Rønne 'vimsede småneurotisk rundt i vanlig værtindestil'.

Sådan beskrev Politikens anmelder Bo Tao Michäelis den 41-årige vært på DR-programmet 'Helt lyris' i en anmeldelse forleden.

Netop den beskrivelse fik Lise Rønne til tasterne, og i et debatindlæg i selvsamme avis langede hun ud efter Politiken og kom med en kraftig opfordring til, at de skal stoppe med at tale fornedrende om kvinder.

Det indlæg skabte heftig debat og fik blandt andre Politikens kulturredaktør, Mette-Davidsen Nielsen, og anmelder Bo Tao Michäelis til at undskylde over for Lise Rønne.

Men debatten sluttede dog langtfra der, og indlægget har nu også fået DF-politikeren Pia Kjærsgaard til tasterne.

I et debatindlæg i Politiken beder hun Lise Rønne om at trække på skulderen over anmelderens kommentar og sige 'pyt'.

'Lise Rønne er så kompetent, at hun ikke behøver at tage sig nær, hvad en eller anden meningsmager på Politiken måtte mene. Vi kvinder skal ikke gå hverken #MeToo-amok eller gå offervejen. Vi kan levere, og det gør Lise Rønne. Så 'pyt' med en kæk anmelder, der mener for meget og nok ved for lidt', skriver Pia Kjærsgaard blandt andet i indlægget.

Onsdag aften mødte Ekstra Bladet Pia Kjærsgaard på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Cats' i Dagmar Teatret i København, og her satte hun et par ord på, hvorfor hun har valgt at blande sig i debatten.

- Hun (Lise Rønne, red.) kan godt svare for sin sag. Men sådan en idiot-anmelder, lad ham dog være. Hvad jeg ikke har hørt på og stadig må lægge ører til. Altså nogle gange skal man bare sige 'glem det' - det falder tilbage på folk selv, sagde hun og understregede, at hun dog godt kunne forstå Lise Rønnes reaktion.

- Jeg synes ikke, hun overreagerer. Jeg tror, hun har fået luft, og han (anmelderen, red.) trængte også til det, men på den anden side: De er der, og jeg tror ikke, de lærer af det desværre, sagde hun og fortsatte:

- Jeg synes, man skal være bedre til at sige 'pyt', for så slipper man nemmere igennem tilværelsen.

Foto: Anthon Unger

- Hvad er det værste, du er blevet kaldt, og er der noget af det, der stadig sidder i dig, spurgte en repræsentant fra den fremmødte presse.

- Jeg ved slet ikke, hvad det værste, jeg er blevet kaldt, er. Der er ikke noget af det, der sidder endnu. Det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at lade være med at lade sig gå på, for det er jo indskrænkede mennesker, der sidder i deres egen lille verden og skriver sådan noget, sagde Pia Kjærsgaard videre og forklarede, at hun mener, danskerne er blevet for fintfølende.

- Jeg synes, vi er blevet for fintfølende. Vi optager for mange ting i stedet for at lade dem passere.

- Er Lise Rønne så ikke for fintfølende?

- Nej. Hun er nok ikke så vant til det. Jeg er vant til det, så jeg forstår hende godt, og jeg respekterer hende virkelig, for jeg synes, hun er rigtig god. Men jeg tror, man kommer lettere igennem tilværelsen, hvis man trækker på skulderen og siger 'herregud'. Det er bare en sur mand. Han kan jo ikke være positiv, sagde hun og kom med en opfordring til Lise Rønne og andre kvinder:

- Slap nu af, og nyd livet.

