Blender kage i ny rap-video

Mange husker nok klippet, hvor Mor-Jette, som er kendt fra programmet 'Mig og min mor', blender en Othello-lagkage med kakaomælk og drikker det.

Og netop dette legendariske tv-øjeblik skal Jette Merete Berthelsen i selskab med rapperen Sinds nu gentage i videoen til hans nye single 'Nuttet buttet'.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun poserer med rapperen, som er iført et bageforklæde.

- De sagde, at jeg bare skulle klæde mig på, som jeg plejer, og jeg skulle bare give den gas, som jeg plejer. Så havde de stillet op, så det lignede et tv-køkken, hvor vi skulle blende Othello-lagkagen.

- Så hælder vi det på et glas med sugerør og smager lidt på det, og så laver vi lidt sjov med det, siger hun til Ekstra Bladet, da vi fanger hende for at høre nærmere om oplevelsen.

Se også: Smertehelvedet er slut

Elsker dans og musik

Hun fortæller, at hun blev kontaktet på netop Instagram, fordi folkene bag musikvideoen gerne ville have hende med.

- I første omgang vidste jeg jo ikke rigtig, hvem Sinds var, så det skulle jeg jo lige finde ud af, siger hun.

Mor-Jette og datteren Jessica medvirkede sammen i 'Mig og min mor'. Foto: Mogens Flindt

Men selvom rapperen ikke umiddelbart fik en klokke til at ringe, afskrækker hans musik bestemt ikke Mor-Jette.

- Til trods for at jeg er over 50, så følger jeg med tidens musik, og når der er rytme i, så er jeg med. Hvis jeg kunne og havde lyst og mulighed, så var jeg på diskotek eller natklub lige så tosset, som jeg kunne komme af sted med det. For jeg elsker musik, dans og glade mennesker, siger hun.

Se også: Frustreret over coronaregler: - Vi er totalt på røven

Hendes oplevelse med optagelserne var, at der var tjek på sagerne, og hun er glad for, at folk stadig synes, at hun er interessant og sjov.

- Jeg kan godt tåle at få noget humor stukket ind. Hvis man ikke kan tåle lidt sjov om sig selv, så er man sgu for kedelig eller for vigtig, vil jeg mene, siger hun.

Og de unge musikere var heller ikke helt ved siden af.

- Der var respekt over dem, det vil jeg sige. De kunne jo godt have tænkt alt muligt om mig, men der var respekt, og de var godt opdraget, som man siger, lyder det fra Mor-Jette.