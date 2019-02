Blev alvorligt forbrændt: Sådan går det nu

Jakob Oftebro sætter ord på, hvordan det går, efter han var ude for en voldsom ulykke

Det var en glad Jakob Oftebro, der mødte op på den røde løber torsdag aften i K.B. Hallen for at overvære årets Zulu Awards.

Det er ellers ikke meget, man har set til den 33-årige skuespiller i offentligheden den seneste tid. For et par måneder siden var han nemlig involveret i en voldsom ulykke under optagelserne til serien 'Hamilton'.

Her ramte indholdet af en molotovcocktail den norske skuespiller, og han blev indlagt med andengradsforbrændinger efterfølgende.

I dag har han det dog meget bedre, og skaderne er næsten ikke til at se i hans ansigt.

- Det er helt fantastisk at være tilbage og komme ind i kampen. Det er rigtig dejligt, og jeg har det rigtig godt, lød det fra den norske skuespiller.

På den røde løber afslørede Jakob Oftebro også, at han snart skal være far. Foto: Mogens Flindt

Hård kamp

Ifølge Jakob Oftebro har det dog ikke været nemt at komme på toppen igen. Det har krævet blod, sved, tårer og en lang række behandlinger.

- Det har været en hård kamp, og det har været svært, men det har været dejligt, fordi jeg har haft rigtig gode venner, der har støttet mig. Det er heldigvis gået godt.

Se også: Skuespiller efter ulykken: - Jeg forstod, at der var sket noget forfærdeligt

- Ens ansigt betyder meget for en skuespiller, så det er dejligt, at det er blevet så godt.

Forstod ingenting

Jakob Oftebro har tidligere fortalt åbent om den alvorlige ulykke til flere medier. Ifølge Oftebro gik der lang tid, før han egentlig forstod, hvad der var sket under ulykken.

- Jeg forstod virkelig ingenting. Jeg lukkede øjnene, tog mig til hovedet og rullede rundt. Jeg forstod, at der var sket noget forfærdeligt. Det værste var, da jeg sad på alle fire og var blevet brandslukket i hovedet. Jeg havde brændt mig i ansigtet. Tiden derfra, ind i ambulancen og til jeg fik bandagen af, var det hårdeste. Jeg vidste ikke, hvor slemt det stod til, har han tidligere fortalt til den norske avis VG.

Til NRK uddybede han, at hans ansigt var hårdt mærket af brandskader efter ulykken.

- Det så jo ikke godt ud i begyndelsen. Jeg fik brændt meget hud væk, og der gik betændelse i det. Det var ækelt. Og jeg vidste ikke, hvilket omfang det var, om jeg kom til at se ud som normalt igen, forklarede han.

Selvom Jakob Oftebros skader i ansigtet i dag nærmest ikke er til at se, skal han holde sig fra solen i op til tre år, så hans hud får mulighed for at hele.

Se også: Brandskadet skuespiller skal hele i tre år