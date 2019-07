Blev far som 59-årig: Mit bedste råd til Dennis Knudsen

Jørgen de Mylius kender alt til at have små børn, når vennerne gør klar til børnebørn

Jørgen de Mylius tog 'anden omgang', da han som 55-årig blev far til sit fjerde barn, datteren Rose på 17.

Da han var 59 år, fik han og konen Inger, datteren Camill, der nu er 13.

- Det er da gået fint, konstaterer han med smil i stemmen, da Ekstra Bladet spørger ham til eventuelle fordele og ulemper ved at blive far på et tidspunkt, hvor hans jævnaldrende var begyndt at glæde sig til børnebørn.

- Det bedste var naturligvis at opleve den store glæde, det er at få børn og at fylde sit hjem med glade børnestemmer og smil. Jeg hører ikke til dem, der siger: 'Det er dejligt at have børnebørn, for dem kan man sende hjem i aften'. Jeg er tværtimod glad for, at her er liv og glade dage, slår han fast.

Jørgen og Inger de Mylius. Foto: Mogens Flindt

Han skulle ikke tænke i mange minutter over, hvorvidt han var klar til endnu en omgang bleskift, børnesygdomme og søvnløse nætter, da han mødte sin 17 år yngre kone.

- Det kræver selvfølgelig, at man er rask og sund, når man gør det anden gang, men jeg elsker at have børn omkring mig.

Anledningen til spørgsmålet er naturligvis, at den kendte frisør Dennis Knudsen er blevet far til sit første barn, sønnen Lucas, i en alder af 56.

Og det har den tidligere radiovært ikke andet end positive ord til overs for.

- Jeg synes simpelthen bare, at det er en gave - og det synes jeg stadig. Det har jeg sgu aldrig fortrudt.

Ingen mærkelige blikke

- Er der noget, der har været sværere anden gang? Har du kunnet mærke, at du har haft mindre energi?

- Nej, overhovedet ikke. Og der har heller ikke været nogle mærkelige blikke fra de øvrige forældre, når jeg har stået ovre i vuggestuen eller børnehaven, selvom jeg i nogle tilfælde er dobbelt så gammel som dem. Men det har jeg aldrig oplevet.

Men hvis der er, skal man bare se stort på det, slår de Mylius fast og opfordrer Dennis Knudsen til at gøre præcis det samme.

- Hvis man begynder at blive depri over fremtiden... At man nok ikke når at følge sine børnebørn til dørs... Det skal man lade være med. Det må man abstrahere fra, for det er selvfølgelig et minus. Men det er noget, der ligger langt ude i fremtiden, og vi skal leve i nuet, og her er det dejligt at have børn.

Faktisk er Jørgen de Mylius' eneste fortrydelse, at han og Inger ikke fik et tredje barn.

- Det var dumt, at vi lukkede af - vi ville gerne have haft én til, erkender han.

- Har du et godt råd til en nybagt far?

- Det er jo ret banalt: Nyd hvert eneste sekund, for lige pludselig er de store.

Det er sundt

Jarl Friis-Mikkelsen med familien til filmpremiere. Foto: Jonas Olufson

67-årige Jarl Friis Mikkelsen var også ovre sin første ungdom, da han blev far til datteren Liva i 2004 med sin kone, Susanne. Siden fulgte lillesøster Ella, der kom til verden, da den tidligere skuespiller og tv-vært var 59 år.

Han har i forvejen datteren Isabel på 32 fra et tidligere forhold.

Men hvor nogle måske ville se det som en ulempe, har Jarl Friis-Mikkelsen gjort det modsatte.

- Jeg synes, det er en fordel at blive far i en senere alder, fordi man er klogere. Mænd er måske ikke så 'familiekloge', når de er yngre – der tror jeg, kvinder er betydeligt bedre stillet.

- Og så er det selvfølgelig også noget, der fjerner fokus fra én selv, hvilket jeg tror er meget, meget sundt. Det er måske også sundt for Dennis, lyder det med et grin fra 'Jarlen'.

Han understreger dog, at det kræver sin mand at blive ældre far.

- Det fordrer, at du finder nye energier frem, slår han fast.

- Er det svært, at man måske ikke har den samme energi, som man havde, da man var 25?

- Jamen, det bliver man nødt til at have. Sådan er det bare, siger han med et grin.

- Har du et godt råd til Dennis Knudsen?

- Jeg tror bare, det skulle være at huske at nyde det. Det er det allervigtigste. Man kommer ud i forlænget spilletid.

Christian Kjær var 69, da han i 2012 blev far til sin yngste søn, Alexander, som han har med sin kone, Susan Astani. Her ses han med Alexander i favnen omgivet af Astanis to børn Leon og Stella. Foto: Jan Unger

Martin Brygmann er far til fem. Han har to voksne børn med Line Knutzon, og tre med sin nuværende kone, Marianne: Cornelia fra 2005, Sørine fra 2007 og efternøleren Douglas, der kom til verden, da Brygmann var fyldt 51. Foto: Kenneth Meyer