Blev gift ved første blik: Nu er hun blevet mor

Tilbage i december sidste år annoncerede Katrine Aakjær Nielsen, som deltog i 'Gift ved første blik' på DR tilbage i 2014, at hun ventede barn med sin kæreste, Jeppe.

Nu har den lille ny efter lang tids venten endelig meldt sin ankomst.

Det afslører 'Gift ved første blik'-deltageren på sin Instagram-profil, hvor hun også viser et billede af deres lille, nyfødte pige.

I opslaget afslører Katrine Aakjær Nielsen, at barnet har fået navnet Karla.

'Hej hej fra Karla Aakjær Schmidt, som landede i vores arme d. 18/6 kl. 03:19. 4166 gram og 52 lækre centimeter. Vi er begge intet mindre end lykkelige. K.h. Karlas stolte forældre', skriver hun til billedet.

Gik over tid

De sidste mange uger har Katrine Aakjær Nielsen delt ud af detaljer om sin graviditet og ventetiden på sin Instagram-profil. Her har hun ikke lagt skjul på, at hun snart håbede, at lille Karla ville melde sin ankomst. Katrine Aakjær Nielsen gik nemlig mere end en uge over tid.

'41+4 og stadig med en stædig lille rad i dunken. Dog ved vi, at dette blev vores sidste søndag i ægte tosomhed, og dermed også min sidste søndag uden verdens smukkeste titel: Mor', skrev hun kort inden fødslen til et billede af sin struttende, højgravide mave.

Katrine Aakjær Nielsen deltog i DR-programmet 'Gift ved første blik' i 2014. Siden da er der sket meget, og hun kan nu kalde sig mor. Foto: Snowman/DR

Under sin deltagelse i 'Gift ved første blik' blev Katrine Aakjær Nielsen gift med deltageren Jacob Bay. De to blev ved med at være kærester for en stund efter programmet, men forholdet holdt ikke i længden, da afstanden blev for stor for Aarhus-pigen og Jacob, der boede i Hvidovre.

Katrine Aakjær Nielsen fandt senere kærligheden med Jeppe, som hun mødte på en campingplads under en sommerferie til Ungarn i 2015.

Katrine Aakjær Nielsen fandt senere kærligheden med Jeppe, som hun mødte på en campingplads under en sommerferie til Ungarn i 2015.