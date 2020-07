Blev hacket på Instagram: Nu advarer han andre

Meget tyder på, at der i øjeblikket florerer en officielt udseende mail, som får selv vante og kritiske instagrambrugere til at falde i fælden og besvare den.

Herefter bliver profilen kapret af nogle hackere, og dermed gjort ubrugelig for ejeren.

En af de instagrambrugere, der har været udsat for denne type hacking, er kok Jesper Vollmer.

I tre uger var han udelukket fra sin profil på Instagram, som er en vigtig del af hans forretning, fortæller han til Ekstra Bladet. Derfor advarer han nu mod hackerne, som virker professionelle.

- Jeg kunne se i mit kommentarspor under opslaget, at der var flere, som havde fået samme besked og var lige ved at klikke på den. Den så meget officiel ud, og min kone fik den også dagen efter og sagde, at hun kunne sagtens være faldet i.

- De truer med, at hvis man ikke får styr på det, så kunne man blive logget ud af Instagram, og det var jeg jo ikke interesseret i. Det blev jeg så selvfølgelig alligevel i tre uger, så det var noget rigtigt møg, siger han.

Jesper Vollmers forretning er afhængig af, at han kan bruge sin instagramprofil. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jesper Vollmer, der har madstedet Rå på Bornholm sammen med sin kone sanger og skuespiller Annette Heick, har kontrakter med firmaer og samarbejdspartnere, der betaler for at få adgang til hans knapt 40.000 følgere samt alle de andre, som får lyst til at kigge forbi på profilen.

Og ingen vil naturligvis betale for noget, man ikke har adgang til.

– Min forretning er rimelig afhængig af den indtjening, der er på Instagram, så jeg mister ret mange penge ved at være lukket ude, forklarer Vollmer.

Trægt system

Efter flere mislykkede forsøg på at få hul igennem til til Facebook, som ejer Instagram, lykkedes det sent fredag aften Jesper Vollmer gennem en bekendt, der kunne trække i nogle tråde, at få sin konto tilbage.

– Ifølge Instagrams procedurer skal man kontakte dem med sit navn og kodeord, men da det jo netop styres af andre, kunne jeg ikke komme i kontakt med dem. Det er Kafkask – en ond cirkel, siger kokken.

Han mener, at det er ærgerligt, at de, der ikke er så heldige at have de rette forbindelser, skal slås med det træge system.

– Det er vel ikke raketvidenskab. Det kan føles som om, at de er ligeglade med brugerne. Selv om vi er mange, der har fået kidnappet vores identitet, så bliver sikkerheden tilsyneladende ikke bedre – og når fejlene er sket, er de næsten umulige at kontakte, siger Jesper Vollmer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Martin Ruby, som er politisk chef i Norden for Facebook, samt fra Morten Vester Haldrup fra Facebooks pressebureau. Ingen af dem er dog vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.