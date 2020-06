Blev hemmeligt gift: Sådan så det ud

For blot en uge siden kunne Medina og den ti år yngre Malo Chapsal kalde sig kone og mand efter et hemmeligt bryllup på Frederiksberg Rådhus.

Nu deler det 37-årige popfænomen billeder fra brylluppet med sine mere end 340.000 følgere på Instagram.

'Sidste lørdag blev jeg gift med min drømmemand', skriver hun til opslaget, der i skrivende stund har fået flere end 10.000 likes.

Kommentarfeltet flyder over med lykønskninger fra de mange følgere og blandt andre tv-vært Sofie Linde, blogger Irina Olsen og sangeren Szhirley ønsker tillykke.

For en uge siden bekræftede Medinas manager, Thomas Børresen, over for Ekstra Bladet, at Medina og Malo Chapsal havde giftet sig.

De to stod frem som par i juni 2018 og forlovede sig sidste forår.

'One year down... A lifetime to go,' skrev Medina dengang i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig kunne vise en stor diamantring.

37-årige Medina og 27-årige Malo Chapsal har dannet par siden 2018. Foto: Mogens Flindt

I marts købte parret en penthouse-lejlighed på Frederiksberg sammen, og dermed sagde de farvel til Medinas 207 kvadratmeter store hus i Charlottenlund.

Se også: Medina smider millioner: Køber penthouselejlighed med kæresten

Prisen for huset, der ligger på en 890 kvadratmeter stor grund, landede på 13.160.000 kroner.

Medina har tidligere fortalt ærligt om, at hun håber på, at hun og Malo Chapsal kan stifte familie i den nærmeste fremtid.

- Jeg har prøvet alt næsten, så måske noget så eksotisk som at lave en familie bliver det næste skridt, har Medina tidligere fortalt til Alt for damerne.

Ægteskabet med Malo Chapsal er Medinas første.

Hun har tidligere været forlovet med modellen Sebastian Baui Lund. De to gik dog fra hinanden i 2017 og ophævede dermed forlovelsen.

Popstjernen, der er kendt for hits som 'Kun for mig' og 'Velkommen til Medina', har også tidligere dannet par med sangeren Christopher.