Blev kaldt dum: Nu scorer hun topkarakter på jura

Pernille Nygaard er glad for, at hun nu har lukket munden eftertrykkeligt på sine kritikere

Da Pernille Nygaard blev landskendt igennem tv-programmet 'Paradise Hotel' tilbage i 2012, fik hun øgenavnet 'Dumme-Pernille'.

I dag vil det være mere rammende at kalde hende 'Kloge-Pernille', for den nu 29-årige realitydeltager har én gang for alle understreget, at der er masser mellem ørerne, og at hun forstår at bruge det.

Fredag kunne hun således storsmilende få karakteren for sit bachelorprojekt på jurauddannelsen ved Aalborg Universitet: Et 12-tal.

- Jeg er smadderglad. Det blev til et 12-tal. Det er helt vildt, jeg var så nervøs inden eksamen, for det er den største på bachelordelen. Det er lang tid siden, man har skrevet den, så jeg var spændt på, hvordan det ville gå, og nu har jeg et 12-tal på beviset, siger hun med tydelig glæde i stemmen og fortsætter:

- Jeg lavede en opgave om den nye selvstændige bestemmelse i straffelovens paragraf 243 omkring psykisk vold.

Nu står den på sommerferie, og hun glæder sig til at få sit liv igen.

- Jeg har været fuldstændigt udenfor rækkevidde. Jeg skal have styr på min kalender igen, og så har jeg noget arbejde og et nyt tv-program, der skal koordineres. Det er en lettelse at kunne sige, at nu er jeg færdig med min bachelor, så jeg kan koncentrere mig om de andre ting, der også har betydning.

Kaldenavnet 'Dumme-Pernille' kan nu lægges i graven, og det er hun glad for.

- Jeg har jo udviklet mig meget og på den positive måde. Jeg er bare glad og synes, det er fedt, at jeg kan vise til dem, der måske troede, jeg var mindre begavet, at jeg nu har en bachelor i jura med et 12-tal.

- Er det rart at lukke røven på folk på den måde?

- Det er lidt rart, at man kan lægge fordommene væk. Folk bliver nødt til at læse hele bogen, før de bedømmer den på omslaget.

Efter sommerferien skal hun i gang med sin kandidat.

- Jeg er blevet optaget på uddannelsen og går i gang til september. Jeg håber at kunne klare den på halvandet år, så jeg er færdig til december næste år som jurist, siger hun.