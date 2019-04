Blev kun 43 år: Her bisættes Benedicte Balling

Flaget vajede på halv over i kirken, hvor venner og familie lørdag formiddag sagde et sidste farvel til tv- og radiovært Benedicte Balling, der sov stille ind mandag 8. april.

Venner og familie var mødt talstærkt op på den kolde forårsdag. Mange tydeligt påvirkede over Ballings alt for tidlige bortgang. Blandt de mange gæster var Claus Elming, tidligere vært på ‘Vild med dans’, som Benedicte Balling arbejdede sammen med på programmet.

Også komiker Heino Hansen, der var Ballings kollega fra Nova, var mødt op, ligesom designeren Stasia, tidligere tv-vært Bill Holmberg og Claire Ross-Brown var.

Designeren Stasia vil savne Benedicte Ballings stemme. Video/foto: Jonas Olufson/Anthon Unger

- Jeg betragtede hende som en veninde, selvom hun var en ung kvinde. Jeg vidste godt, at hun var terminal, men man håber jo altid, fortalte Stasia til Ekstra Bladet ude foran kirken, hvor Katrine Lilleør i dag er præst.

Balling, der blev landskendt som reporter i 'Go' Morgen Danmark' og siden som radiovært på Nova, fortalte i sommeren 2017, at hun var blevet ramt af brystkræft.

'Vi har desværre mistet en højt elsket og vellidt kollega og medarbejder, da Benedicte Balling er gået bort i en alder af bare 43 år. Benedicte fik i 2017 konstateret brystkræft og har siden kæmpet en tapper kamp for at overleve, indtil hun sov ind mandag aften', oplyste hendes arbejdsgiver mandag.

Benedicte Balling efterlader sig manden Philip Krag-Juel-Vind-Frijs og parrets fireårige datter, Josephine. Familien beder om fred i den svære tid, men er indforstået med, at pressen dækker bisættelsen lørdag.

Benedicte Balling på scenen under sin tidligere arbejdsgiver The Voice's årlige koncert i Tivoli. foto. Mathias Bojesen Gonzales

Fik brystkræft i 2017

Balling stod frem med sin kamp mod brystkræft i sommeren 2017.

'For en lille måned siden fik jeg konstateret brystkræft. Et kæmpe chok for mig og min familie, og noget jeg hver dag bearbejder i min hjerne og i min krop' skrev hun i et Facebook-opslag.

I begyndelsen af november samme fik hun sin sidste omgang kemo og så frisk og glad ud, da Ekstra Bladet mødte hende til en filmpremiere.

- Man ved jo aldrig med kræft, men lige nu ser det rigtig fornuftigt ud. Jeg har faktisk taget så godt imod kemoen, at lægerne har forkortet behandlingen med tre omgange kemo, fordi det næsten er væk, forklarede hun.

Her forklarede hun også, at hun efter kemobehandlingen skulle opereres og derefter have stråler.

Benedicte Balling var sygemeldt fra sit arbejde i en periode, men nåede at komme tilbage på radioen, forklarede hendes chef Tobias Nielsen, der er direktør på Bauer Media, til Ekstra Bladet mandag.

- Hun kom her løbende (på radioen, red.), og vi håbede alle sammen til det sidste. Selvom hun har været igennem det her sygdomsforløb, stod hun på scenen så sent som i oktober, hvor vi fejrede Novas ti-års fødselsdag. Her stod hun smilende og præsenterede artister. Det, synes jeg, fortæller alt om hende.

