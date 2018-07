Blev kun 47 år: Nu tager familien afsked med Jeppe Bisgaard

Familie og i særdeleshed vennerne fra musikbranchen er mødt talstærkt op for at tage en sidste afsked med Jeppe Bisgaard.

13. juli sov Hans Otto Bisgaards søn, Jeppe Bisgaard, stille ind i sin lejlighed på Frederiksberg omgivet af sine forældre og søsteren Mette Marie.

I dag tager familien afsked med Jeppe Bisgaard, der var kendt som en af pionererne inden for dansk hiphop. Bisættelsen finder sted i Frederiksberg Kirke.

- Det svinger mellem gråd og grin, lyder det ærligt fra Hans Otto Bisgaard foran kirken, hvor han har overskud til at hilse på pressen.

- Det er ikke til at forestille sig... Det der med, at man aldrig skal se ham igen - det er svært, tilføjer han.

Hans Otto Bisgaard siger i dag farvel til sin søn. Foto: Mogens Flindt

Blandt de mange kendte ansigter fra musikmiljøet, der er mødt op for at tage afsked med vennen, er Burhan G, medlemmer fra Outlandish og Cutfather. Derudover er sangerinden Karen Rosenberg, skuespilleren Roland Møller, Chief 1 og Rasmus Seebach mødt op for at sige et sidste farvel.

Jeppe havde ifølge Hans Otto ikke selv ønsket at være direkte involveret i at planlægge sin egen bisættelse, men han havde dog ét stort ønske:

- Når vi talte om det, sagde han, at der skulle være musik, siger han til Ekstra Bladet

- Og det får han.

Der vil efter alt at dømme være musikalske indslag i kirken fra Jeppes mange venner i miljøet. Og gravøllet indtages på musikstedet Lille Vega.

(Artiklen forsætter under billederne)

Cutfader ankommer til kirken. Foto: Mogens Flindt

Se også: Se billedet: Vennernes rørende hyldest til Jeppe

Jeppe Bisgaard levede med en kræfttumor i hjernen i tre år, men til sidst kunne kroppen ikke mere.

- Børn ikke skal dø før deres forældre, lød det trist men fattet fra den tidligere radio- og tv-vært Hans Otto Bisgaard til Ekstra Bladet kort efter sønnens død.

Familien har ønsket, at familie og venner i stedet for blomster betænker Lassefonden, der har oprettet et særligt legat i Jeppes navn, der skal hjælpe unge med autisme. Sagen ligger alle i familien stærkt på sinde, og Hans Otto Bisgaard er også i bestyrelsen i Lassefonden, der er oprettet af en tidligere kollega.

Om valget af velgørenheden forklarer Mette Marie Bisgaard foran kirken, at hendes bror kom til at arbejde med unge autister gennem Hans Otto Bisgaards nu afdøde kollega, hvis søn er autist.

- Han kunne det hele, fordi hjertet var så stort, siger en tydelig berørt Mette Marie foran kirken.

Frederiksberg Kirke er propfuld klokken 13, da bisættelsen starter, selvom der også er balkon. Mange må derfor stå op under den kirkelige handling.

Et af de sidste billeder af Jeppe Bisgaard taget på hans fødselsdag i juni. Her ses han med forældrene Hans Otto og Hanne og søsteren Mette Marie. Foto: Privat

Foto: Mogens Flindt

Hans Otto Bisgaard om tabet af sin søn: - Børn skal ikke dø først