Blev mor i august: Tilbage på arbejde

Den populære danser nyder at være mor, men det er også hårdt. Nu starter hun så småt op med at arbejde igen

I august måned blev Claudia Rex og Pelle Emil Hebsgaard forældre til en søn, som har stjålet stort set al deres opmærksomhed siden.

Men søndag aften havde de hyret 'Vild med dans'-darlingens mor som barnepige for at komme til Robert-prisfest i København.

- Vi har det rigtig godt, men det er dejligt at være ude. Det er ikke første gang, men det sker ikke så tit, sagde Claudia Rex, inden gemalen afbrød hende.

- Vi suger alt det mor og far-tid, vi kan få, sagde skuespilleren og tv-værten.

Claudia Rex nyder livet som mor, selvom hun ikke lagde skjul på, at det også er barskt.

- Det er super dejligt og det er pisse hårdt. Vi får sgu ikke sovet særligt meget, grinede hun.

Pelle Hebsgaard fortalte, at netop den manglende søvn kan mærkes.

- Man kan godt forstå, at det bliver brugt som et torturmiddel nogle steder. Det er nok noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, men også lykken alligevel. Når han vågner og ligger og smiler, kan man sagtens gøre det hele igen, sagde han.

Selvom det kun er få måneder siden, at Zacharias kom til verden, skal Claudia Rex allerede tilbage på job om få dage.

- Jeg vender tilbage til radioen i næste uge. Jeg starter op på deltid, for jeg prioriterer at holde noget barsel, så når han skal i vuggestue på et tidspunkt, går jeg fuld tid, fortalte hun.

Pelle Emil Hebsgaard er også klar til at hoppe i arbejdstøjet.

- Jeg starter optagelser på et nyt tv-program, der er på TV2, sagde han uden dog at kunne afsløre præcis, hvad der er for et program.

- Det tør jeg simpelthen ikke. Men jeg har gang i en masse spændende, vi har lært at jonglerer rigtig meget og er gode til kalender nu, grinede han.

En ting Pelle Hebsgaard dog godt måtte sige var, at han snart kan ses som vært på TV2-programmet 'Sommerdrømme', der kommer først i april.

Programmet minder om 'Nybyggerne', hvor fire par skal sætte et hus i stand. I 'Sommerdrømme' er det bare sommerhuse, der skal gøres fine. Vinderne går derfra som ejere af sommerhuset til en værdi på over to millioner kroner.

