Blev taget i røven af tv-produktion: Derfor skred jeg ikke

Alle deltagerne i 'Ex on the Beach' fik at vide, at de skulle deltage i det nye tv-format 'Tropical Dating'. Det eksisterede imidlertid slet ikke

Kasper 'Fløde' Madvig gør mandag comeback på tv, når han medvirker i det spritnye realityprogram 'Ex on the Beach'.

Her jagter en flok unge mennesker kærligheden i en villa, men det hele bliver en smule kompliceret, da deres ekskærester bliver ved at dukke op og komplicere tingene.

Se også: 'Paradise'-hunk har fået kæreste: Se hende her

Kasper Madvig var - ligesom de andre deltagere - blevet fortalt, at han skulle deltage i et nyt program ved navn 'Tropical Dating', og det var først i sidste øjeblik, at han fik at vide, at han var blevet fløjet til Mauritius, hvor optagelserne i foråret fandt sted, under falske forudsætninger.

- Jeg vidste ikke, at det var 'Ex on the Beach'. Blot et par timer før, jeg blev en del af programmet, der troede jeg stadigvæk, at det var 'Tropical Dating'. Det lød jo meget uskyldigt, men da jeg så hørte, hvad det virkelig var. Tja, man ved godt, hvad 'Ex on the Beach' er, forklarede han til Ekstra Bladet ved forpremieren.

I 'Ex on the Beach' er det vigtigt, at deltagerne ikke ved, hvilket program der er tale om, da deltagerne ikke må vide, hvilke ekskærester, der dukker op.

Nikita udråbt som tv-vært: Nu afslører hun sandheden

Meget anderledes

- Hvorfor tog du ikke dine ting og gik?

- Fordi man jo stod dernede, der var lækkert med en dejlig ferieø og lækkert vejr.

- Nu kender vi dig jo fra 'Paradise Hotel'. Hvad er forskellen på de to programmer?

- Det er meget anderledes end 'Paradise Hotel'. Der kan man vinde penge, og det handler meget om taktik. I 'Ex on the Beach' kan man slappe lidt mere af i hovedet og bare være sig selv. Man er ikke bange for, at en eller anden pludselig synes, at man er et røvhul, forklarede han.

Dansk tv-babe får overraskelse: Det er løgn, ik?

Der er i det hele taget sket lidt af hvert med Kasper Madvig, som i 2016 charmede damerne på det mexicanske hotel. Blandt andet har han fået markant flere tatoveringer, hvor en af dem dækker en stor del af brystet.

- Jeg er gået lidt all-in. Jeg har næsten fået benet færdigt og brystet også.

Han fortæller, at han ikke forventer at stoppe med at lade sig tatovere lige foreløbig.

Foto: Olivia Loftlund

- Du har fået dig en ordentlig basse på brystet. Hvad handler det om?

- Det er en slags skønheden og udyret. Der er et skelet på den ene side og en flot pige på den anden. Der er en lille smule symbolik i det. I starten vil man gerne have, at ens tatoveringer betyder noget. Men jeg er nået til et punkt, hvor det bare skal se pænt ud.

Kasper Madvig er ikke en del af startcastet, men bliver en del af programmet på et senere tidspunkt i løbet af sæsonen. Hvordan det går ham, kan man følge fra på mandag på Kanal 4 og Dplay.