Bliver bombarderet med tilbud

Forleden stod Mathilde Beuschau, der er kendt fra 'Årgang 0', frem i programmet 'Mathilde - ketchup i blodet' på TV2 Play og fortalte ærligt om, at hun lider af svær akne.

Siden da er det væltet ind med positive beskeder til den 18-årige kvinde, der til daglig arbejder på McDonald's og derudover er ved at skabe sig en karriere som instagrammer.

- Jeg har modtaget helt ekstremt mange beskeder. Det er helt igennem søde beskeder. Jeg bliver sådan helt rørt og glad, når jeg læser dem. Folk skriver, at jeg er sej, at jeg tager emnet op, og at det er godt gået, siger hun til Ekstra Bladet.

- Der var især en besked fra en mor, der gjorde stort indtryk. Hun skrev, at hun har fulgt mig i en længere periode, og at hun først ikke havde ønsket for sine børn, at de lagde billeder op som mig, for jeg deler billeder, hvor jeg ikke har så meget tøj på. Men da hun så havde set dokumentaren, havde hun fået et helt andet indtryk af mig, fortsætter hun.

Mange tilbud

Selvom Mathilde Beuschau er afsat og er lykkelig sammen med sin kæreste, René, så har hun også fået mange tilbud fra fyre i kølvandet på, at hun har fortalt åbent om sin hudlidelse, som hun før ikke har delt ud af på de sociale medier.

- De fleste henvendelser har været fra kvinder, men der er også kommet en del beskeder fra drenge, der spørger, om jeg er single, om de ikke må få mit nummer, om vi skal finde ud af noget eller lignende. Det ignorerer jeg bare, for jeg har en kæreste, som jeg er glad for, og ham slipper jeg altså ikke lige, så de der tilbud er jeg slet ikke interesseret i, siger hun med et grin.

- Men der er også mange drenge, der skriver, at jeg er sej, at jeg tør at stå frem, og at jeg er smuk uanset hvad, og dem bruger jeg selvfølgelig tid på at svare. Det er så rart at høre, at andre kan bruge det til noget, at jeg fortæller om det her.

Sådan ser Mathilde Beuschau ud uden makeup. Før i tiden har hun dækket sin akne meget på Instagram, men det skal være slut nu. Foto: TV2

Vil ud med budskab

Ifølge Mathilde Beuschau er hun glad for, at hendes budskab tilsyneladende er nået ud til mange mennesker.

- Med at stå frem vil jeg jo gerne sige, at man skal have lov at dele, hvad man vil, også selvom man har akne, og at man skal leve sit liv, selvom man har akne. Jeg har tit følt mig ulækker og tænkt, at folk nok syntes, at jeg så ulækker ud. Men man er stadig smuk, som man er, uanset om man er fyldt med akne eller en anden sygdom, som generer en. Os kvinder kan godt være meget hårde ved os selv, men vi har alle noget smukt, uanset hvordan vores kroppe ser ud, og det er det, jeg gerne vil sige, siger hun.

Hun har selv fået meget mere mod på at dele billeder uden makeup, efter hun har modtaget så mange positive reaktioner.

- Folks positive reaktioner giver mig mod på at dele meget mere uden filter. Sådan som jeg var på Instagram før, var slet ikke sådan, jeg er i virkeligheden. Jeg kan for eksempel godt lide at gøre grin med min dobbelthage. Det har jeg joket meget med før, men jeg gjorde det ikke på Instagram. Der skal man være smuk hele tiden og perfekt. Alle vågner op og ligner superstjerner. Men jeg vågner ikke op og ligner en superstjerne.

- Og jeg synes, det er synd for unge, grønne piger, at de har en Instagram og ser alle de her ting og tror, at det er virkeligheden. For det er det ikke. Jeg har selv støttet det billede, men det er slut nu, og det føles virkelig rart, siger Mathilde Beuschau med et smil.

Mathilde Beuschau er ikke bange for at vise hud på Instagram. Foto: Privatfoto

Mathilde Beuschau blev kendt i Danmark, da hun deltog i det populære dokumentarprogram 'Årgang 0' på TV2 sammen med sin familie. I 2007 valgte de dog at trække sig fra programmet.

Du kan følge med i Mathilde Beuschaus liv på Instagram her.

