Bliver presset til sex: - Det skal stoppe nu!

Sidsel Borg fra 'Ex on the Beach' oplever ofte, at fyre, hun dater, ikke tager et nej for et nej, og nu vil hun ikke finde sig i det mere

'Væmmeligt', 'vanvittig ubehageligt' og 'forfærdeligt' burde ikke være ord forbundet med oplevelsen af at have sex med en, man dater.

For den 23-årige tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Sidsel Borg er netop denne beskrivelse dog kendetegnende for mere end halvdelen af de seksuelle relationer, hun har haft.

I en story på Instagram fortæller hun åbent om, hvordan hun adskillige gange har prøvet at tage hjem for at sove hos en fyr, som hun ikke nødvendigvis er klar til at have sex med, men fordi fyren ikke tager et nej for gode varer, ender det ofte alligevel med sex.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Det er vanvittigt, og det er også derfor, jeg vælger at fortælle om det nu. Jeg har fundet ud af, at mange af mine veninder har oplevet det samme, og det vælter ind med beskeder fra piger, der skriver til mig, at det har de også prøvet, siger hun.

Oplevelsen er ofte enslydende. Hun siger nej gentagne gange og forsøger at få fyren til at fjerne sine hænder, siger hun.

- Men selv når man så fjerner hans hænder, lægger han dem bare tilbage igen. Og det føles væmmeligt og utrolig ubehageligt, og det er jo en form for overgreb.

- Man vil seriøst bare gerne have, at han fjerner sine hænder, men det gør han ikke. Og til sidst tænker man bare, at 'jamen så lader jeg ham bolle mig', for når han er færdig med det, lader han mig være. Og det er bare desværre så normalt, siger hun.

Se også: Knaldeprogram tvunget til KÆMPE ændring

Burde sige fra

Sidsel Borg tror, det handler om, at man som pige enten ikke tør sige nej, eller at man giver efter for at få fred. Hun har selv oplevet det, lige siden hun begyndte at have sex, og nu skal det være nok, siger hun.

- I situationen ligger man jo bare og tænker 'lad mig være'. Man rejser sig aldrig op og siger 'nu stopper du kraftedme', men det burde man jo gøre. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at bruge den indflydelse, jeg har, og sige til mine unge følgere, at man gerne må sige fra.

- Hvis jeg bare kan få ti piger til ikke at give efter, har jeg gjort noget godt. De skal ikke have sex med fyre, hvis de ikke har lyst, ligesom jeg har haft, og mine veninder også har haft. Det er sådan, verden har været, og det skal stoppe nu!, lyder det fra realitystjernen, der har 44.000 følgere på Instagram.

Sidsel Borg da hun medvirkede i 'Ex on the Beach' i 2018. Foto: Discovery Networks Danmark

Vil ikke længere overnatte

Som konsekvens har Sidsel Borg besluttet, at hun ikke længere vil udsætte sig selv for at komme den situation, hvor hun skal sige nej til en fyr 50 gange.

- Jeg ved ikke, hvad der gør, at man ikke bare rejser sig og går, men det er jo nok, fordi man godt kan lide fyren. Og derfor er det også så vigtigt, at vi taler om det her, for hvis han gør sådan, så er han ikke en fyr, man skal have noget med at gøre. Så er han bare væmmelig.

- Det sker stadig for mig, hver gang jeg møder en fyr, så nu har jeg besluttet, at jeg ikke skal sove med en fyr, hvis ikke jeg er klar til at have sex med ham, for jeg ved, at mit nej ikke vil blive taget for et nej, siger hun.

Se også: Klamt: Dansk realitydeltager får nok

Sidsel Borg håber, at hun med sit opråb kan gøre en forskel, og få de unge piger til at indse, at de ikke skal have sex, hvis de ikke har lyst.

- Der var ikke nogen, der sagde til mig, at man gerne må sige nej, hvis ikke man har lyst, så det vil jeg gerne sige til dem nu, siger hun.