Bloddryppende drama: TV2-vært anholdt

Cecilie Beck blev for år tilbage nappet af politiet på Smukfest

Havde det ikke været for en kammerat med munden fuld af gangster-lignende guldtænder og en blodig arm, er Cecilie Beck stadig overbevist om, at hun var sluppet godt fra et indbrud.

Men fælden klappede. Bisser og blod afslørede TV2s nyhedsvært, da hun for år tilbage festede igennem på Smukfest, og måtte bryde ind i en skurvogn for at få fat på sin taske, der var blevet låst inde på festivalen i Skanderborg.

49-årige Cecilie Beck fortæller om den dramatiske og ret underholdende historie i aften, når hun er gæst i Kanal 5-programmet 'Riising Late Night' med Jacob Riising som vært.

Se også: Fejrede fødselsdag på utraditionel vis

Sammen med en kammerat - ham med guldtænderne - har hun festet til den lyse morgen. Da de er klar til at tage hjem omkring klokken 7, opdager Cecilie Beck, at den skurvogn i backstageområdet, hvor hun har stillet sin taske, er blevet låst af.

- Vi kommer frem til, at der kun er en løsning. Vi må stjæle min taske. Så Jeppe tager sin sweatshirt af, jeg banker ruden ind, mens han holder sweatshirten, så det ikke skal larme, fortæller tv-værten.

Desværre for det ikke så rutinerede tyve-par er der alligevel nogle vagter, der hører klirrende glas. Og selvom Beck og guldtanden benægter, tror ingen rigtigt på dem.

- Problemet er, at jeg har skåret mig rimeligt meget, mens jeg har stukket armen ind for at få den der taske, så det drypper rimeligt meget med blod, så de ringer efter politiet. Og ja, så ryger vi så derind på bagsædet af sådan en politibil, fortæller hun.

Se også: Cecilie Beck vælter sig i tilbud

Det er i aften klokken 22, at Kanal 5 viser 'Riising Late Night'.