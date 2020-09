Blodigt uheld lige inden 'Vild med dans'

Fredag skal Karina Frimodt stå på scenen i 'Vild med dans', men inden da måtte hun en tur på hospitalet for at blive syet efter et voldsomt sammenstød med dansekollegaen Silas Holst

Det bliver en noget forslået Karine Frimodt, som seerne kommer til at møde, når de fredag tuner ind for at se premieren på 'Vild med dans' på TV2.

Udover sin træning til 'Vild med dans' øver den 42-årige danser lige nu musicalen 'Dirty Dancing', og i forbindelse med en gennemspilning mandag kom Karina Frimodt galt afsted.

Her endte hun uheldigvis i karambolage med sin 'Vild med dans'-kollega Silas Holst, og de fik nikket hinanden en skalle.

Desværre gik det hårdt ud over Frimodt, der måtte en tur på hospitalet for at blive syet.

'Mandagen startede ellers helt vildt dejligt med gennemspilning på Dirty Dancing og så videre til træning med min skæppe skønne dansepartner til Vild Med Dans. Tilbage til gennemspilning af Dirty Dancing, hvor der så skulle filmes og fotograferes, blev Silas og jeg nok lige ivrige nok i kampens hede og endte med at nikke hinanden en skalle i 'Do you love Me'-dansen', skriver hun på Instagram, hvor hun har delt et billede af sit ansigt, hvor hun har fået flere sting ved øjenbrynet.

Se også: Læssø forelsket: - Hun anede ikke hvem jeg var

'Så meget love var måske lige i overkanten. Af sti af sted med mig på skadestuen, så jeg lige kunne blive lappet sammen og så endte den aften da også for Frimodt', skriver hun videre.

Karina Frimodt dansede sidste sæson med tv-vært Christopher Læssø. Foto: Mogens Flindt

Blod over det hele

Til Ekstra Bladet fortæller Karina Frimodt, at uheldet var meget voldsomt.

- Vi var jo i gang med denne her gennemspilning uden publikum, med musik, makeup og det hele. Der skulle optages video, og Silas og jeg danser. Vi har været i gang i en halv time, da vi skal lave et trin, hvor jeg læner mig bagover, og da jeg tager hovedet op, nikker vi hinanden en skalle. Det gjorde virkelig ondt, for der var fart på, siger Frimodt og fortsætter:

- Jeg sagde 'av, mit hoved', og så dansede jeg videre i et par takter. Pludselig kigger Silas så på mig og siger 'Frimodt, du bløder'. Vi stopper, og der tager jeg hånden op til hovedet og kan se, at der er blod over alt. Det var meget voldsomt, siger hun.

Herefter gik turen direkte til hospitalet, hvor såret blev syet med omkring fem sting.

- Jeg spurgte lægen, om han kunne lime det. Men det var det for stort til det, så jeg blev syet, siger Karina Frimodt, der i dag er påvirket af smerter.

- Det dunker godt nok en del. Jeg skulle træne med Janus (Bakrawi, red.) i dag, men jeg kommer ikke til at danse rundt. Det bliver noget med, at jeg holder mig i ro, og han så øver trinene.

- Hvordan påvirker det her din deltagelse i 'Vild med dans'?

- Lægen har sagt, at jeg skal holde mig i ro, og der går syv-ti dage, før jeg får fjernet stingene. Så det bliver noget med ikke at have så meget makeup på på det øje og mærke efter. Og så skal vi heldigvis danse wienervals, så det er ikke den dans, hvor man hopper mest, siger hun og fortsætter:

- Det er virkelig uheldigt, at det her sker. Vi har danset det så mange gange i flere år, og det er aldrig sket før. Men selvfølgelig skal det ske nu lige inden 'Vild med dans'. Man har også lidt dårlig samvittighed, for gennemspilningen stoppede, og alle måtte gå hjem på grund af det.

Se også: Klar til 'Vild med dans': - Jeg har allerede mareridt