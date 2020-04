Blomsterberg afviser fup

'Kære venner, jeg havde slet ikke regnet med det her - medlemmer, ikke-medlemmer. Men bare rolig, der er INGEN fup her!', lyder det fra konditor Mette Blomsterberg på hendes Instagram-profil.

Baggrunden er, at hun på Instagram lagde et opslag op, hvor hun meddelte, at man ville modtage et link til et gratis opskriftshæfte, hvis man tilmeldte sig hendes 'Kage og dessertklub' eller hendes nyhedsbrev.

Efterfølgende strømmede det ind med kommentarer fra personer, der skrev, at de trods deres tilmelding ikke havde modtaget link til det lovede opskriftshæfte.

Derfor har Mette Blomsterberg nu måttet lave endnu et opslag, hvor hun med store bogstaver forsikrer, at hun ikke har været ude på at fuppe sig til nye medlemmer.

Samtidig har hun lagt et link til det famøse opskriftshæfte frit tilgængeligt øverst på sin Instagram-profil.