Blomsterberg om corona: - Noget værre lort

Hr. og fru. Blomsterberg troppede onsdag op på den røde løber til premieren på 'Retfærdighedens Ryttere'.

Her fortalte den garvede tv-kok, at selvom hun altid vil savne 'Bagedysten', er det ikke fordi hun følger med hjemme fra stuen.

- Jeg har virkelig ikke set meget - halvandet program eller sådan noget. Generelt er jeg bare ikke god til at se fjernsyn. Det kan du spørge min mand om, jeg falder nemlig i søvn, griner Mette Blomsterberg, der dog synes, det er fedt, at programmet kører så godt videre.

- Kommer vi til at se dig i noget andet fjernsyn?

- Jeg er ikke færdig med at lave fjernsyn. Jeg elsker det - den formidling har altid givet mig en god energi, men jeg har ikke noget på bedding, lyder det.

Derudover har Blomsterberg masser af projekter, blandt andet en julebog der netop er udkommet.

- Jeg har en masse presse og signering i forbindelse med bogen. Så er jeg kommet med en vanilje-serie, som heldigvis er gået godt. Man bliver virkelig taknemmelig i de her dage.

Stor sorg: - Det gør så ondt

Corona har givet tid

Blomsterberg keder sig virkelig ikke og har blandt andet brugt tiden på at skrive foredrag.

- Ligesom så mange andre, tænkte jeg, hvad der skulle ske under corona. Du får mig ikke til at sige, at corona er godt - det er noget værre lort. Men når det er sagt, har det givet mig noget ro.

- Jeg ville selvfølgelig gerne være det hele foruden, men det har heller ikke bare været skidt.

Blomsterberg afviser fup

Jul med Jesus

Selvom juletraditionerne jo nok ændrer sig i år, er det noget familien prioriterer højt.

- Henrik har fødselsdag juleaften, så vi kalder ham Jesus. Vi fejrer ham om morgenen - det kommer vi så ikke til, som vi plejer, det bliver kun med de nærmeste. Men det ændrer ikke på, at vi skal holde jul.

- Jeg elsker jul, og det har jeg altid gjort. Den er hektisk, den er åndssvag, den er krævende - dyr, stressende, men så er den også bare hamrende hyggelig og rar. Det mix er jeg vild med.